BigMama, lotta contro il cancro: la confessione del tremendo male entrato nella sua vita | “Cicli di chemioterapia”

BigMama racconta a cuore aperto la sua lotta contro il cancro, una confessione che spezza il cuore e ci si stringe a lei.

L’ultima edizione del Festival di Sanremo ha visto emergere con forza una nuova stella nel panorama musicale italiano: Big Mama. La sua canzone “La Rabbia non ti Basta” ha letteralmente fatto il botto, conquistando il pubblico e raggiungendo il prestigioso traguardo del disco d’oro. Questo successo non è solo il frutto del talento e della passione di Big Mama, ma anche della sua incredibile storia di resilienza e determinazione.

Big Mama, all’anagrafe Maria Rossi, ha iniziato la sua carriera musicale tra mille difficoltà. Nata e cresciuta in una piccola città del sud Italia, ha sempre avuto la musica nel cuore. Sin da bambina, Marianna Mammone si è rifugiata nella musica per trovare conforto e speranza in una realtà spesso difficile. La sua voce potente e le sue capacità interpretative l’hanno presto fatta notare nel panorama locale, ma il grande salto è arrivato solo dopo anni di duro lavoro e dedizione.

L’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo ha rappresentato per Big Mama un punto di svolta decisivo. “La Rabbia non ti Basta” è un brano che parla di sfide personali e della forza interiore necessaria per superarle. La canzone ha risuonato profondamente con il pubblico, toccando corde emotive e ricevendo acclamazioni unanimi sia dalla critica che dai fan. Il disco d’oro ottenuto in poco tempo è la prova tangibile del suo impatto.

Domenica scorsa, Big Mama è stata ospite a “Verissimo”, dove ha raccontato la sua storia, lasciando tutti senza parole. Dietro il successo e il sorriso luminoso, si nasconde infatti una vita segnata da difficoltà immense. In un’intervista toccante, Big Mama ha fatto una confessione straziante che ha lasciato completamente sgomenti il pubblico: grande supporto per l’artista campana.

La diagnosi di cancro

La cantante ha scoperto di avere un linfoma nel 2020, una diagnosi che ha sconvolto la sua vita. “All’inizio ti soffermi sulle cose che danno più fastidio agli altri che a te. Pensi che perderai i capelli… Piangevo perché sapevo che sarei cambiata“, ha confessato Big Mama durante un’ospitata molto recente nei salotti di Mara Venier. Ha dichiarato di aver affrontato cicli intensivi di chemioterapia, un percorso che l’ha costretta a confrontarsi con le sue paure più profonde e a trovare una nuova consapevolezza.

Big Mama ha spiegato come la malattia l’abbia trasformata, insegnandole a vivere con i piedi ben piantati a terra e a mantenere la lucidità anche nei momenti più difficili. “Durante la malattia, la priorità è stare con i piedi ben piantati a terra, essere lucidi“, ha detto. La musica, che per lei è sempre stata una fonte di salvezza, le ha dato la forza di combattere e di superare quel periodo buio. “Il cancro per me è stato una parentesi che si è aperta e chiusa“, ha dichiarato, mostrando una serenità e una gratitudine per la vita che hanno commosso tutti.

Le toccanti parole di Big Mama e il suo strabiliante futuro

La giovane artista ha poi raccontato di come la musica l’abbia salvata, aiutandola a mantenere la speranza e a guardare avanti. “Quando ho saputo della malattia piangevo perché sapevo che sarei cambiata“, aveva detto appunto.

Oggi, Big Mama è una donna forte e determinata, pronta a godersi ogni passo del suo percorso verso il successo. La sua storia è un esempio potente di come la forza di volontà e la passione possano trasformare anche le avversità più grandi in opportunità di crescita e rinascita. Con il disco d’oro per il singolo sanremese in tasca e una carriera in ascesa, Big Mama guarda al futuro con fiducia, continuando a ispirare chi incontra il suo cammino.