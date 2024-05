Isola dei Famosi, “Hai fatto una ca****a”: scoppia la lite e volano parole | La produzione deve prendere provvedimenti

Nuovo scontro sull’Isola dei Famosi, la produzione si vede costretta a prendere provvedimenti, “Hai fatto una ca****a”.

Continua l’Isola dei Famosi: i VIP stanno dando prova delle loro capacità di sopravvivenza, tra una discussione e l’altra e tra vari intoppi che coinvolgono anche la produzione.

Proprio ultimamente è accaduto un altro fattaccio che ha richiesto l’intervento dei piani alti e che sta facendo molto discutere il pubblico a casa, tanto che molti hanno sottolineato che stavolta si è oltrepassato il limite.

Al momento il programma stesso non sembra convincere troppo il pubblico da casa e gli ascolti sono peggiori di quelli registrati con l’edizione dello scorso anno, condotta da Ilary Blasi.

Sicuramente gli ultimi avvenimenti hanno attirato l’attenzione sulla trasmissione, ma hanno lasciato anche con molto amaro in bocca, e di certo non è una cosa positiva.

Scontro all’Isola dei Famosi

Vivere su un’isola deserta cercando di procacciarsi il cibo e superare sfide non è semplice, e infatti molti VIP hanno i nervi a fior di pelle. Gli scontri ormai sono all’ordine del giorno, ma alcune discussioni si spingono un po’ troppo oltre e costringono la produzione a prendere dei provvedimenti. Il pubblico da casa nel frattempo non può che assistere incredulo alle liti che si consumano sull’Isola e tifare per l’una o per l’altra parte.

L’ultimo scontro è avvenuto proprio pochi giorni fa e sta facendo molto discutere il web. La produzione è dovuta intervenire subito per mettere le cose in chiaro e qualcuno non ha apprezzato, tanto che sono volate parole che molti hanno percepito come eccessivamente pesanti. Le difficoltà non mancano, ma stavolta sembra molto peggio delle altre volte.

La punizione

I naufraghi, questa volta in particolare Valentina Vezzali, hanno infranto il regolamento del programma che prevede che le due squadre, la rossa e la blu, non possano comunicare tra loro, a meno che non sia la produzione a permetterlo in maniera esplicita. L’accusa contro Valentina è appunto di aver parlato con un membro dell’altro team, ovvero la sua amica Matilde, e ora la punizione è arrivata ed è molto dura: il gruppo non potrà usare il fuoco per due giorni; questo significa anche non poter mangiare.

Dopo aver ricevuto l’amara notizia, Edoardo Stoppa non ci ha più visto ed è scoppiato invitando il suo team a non fare più errori di questo tipo, di fatto accusando anche lui Valentina. “Hai fatto una ca****a” le ha detto, spiegandole che ormai il danno era fatto e che doveva almeno prendersi la responsabilità di ciò di cui era stata accusata. Valentina ha continuato a negare le accuse e ha spiegato di non aver comunicato in alcun modo con Matilde. I filmati dell’Isola ci riveleranno sicuramente la verità, ma intanto Valentina rimane comunque a rischio eliminazione.