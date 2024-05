David Gandy, bullizzato per il suo aspetto: ebbene sì era grassoccio e goffo e lo hanno preso di mira | Non si è fatto abbattere

Uno dei modelli più iconici del mondo, David Gandy, ha confessato di essere stato grassoccio e goffo e per questo di essere stato bullizzato.

Il salotto di Silvia Toffanin è pronto per ospitare il super modello britannico David Gandy. L’uomo parteciperà al programma più amato dai telespettatori di Mediaset, Verissimo. La prossima domenica, infatti, Gandy approderà su Mediaset.

Uno dei modelli più iconici al mondo, Gandy ha un successo indiscusso.

Come lui stesso ha raccontato, però, la sua vita non è stata sempre così.

Quando era bambino veniva bullizzato dai coetanei per il suo aspetto e soprattutto per il suo peso.

Il bullismo è un problema da sempre presente tar i giovanissimi. A ricordarlo è una figura iconica della moda maschile da almeno due decenni: David Gandy. Nato nel febbraio del 1980, Gandy è un super modello britannico conosciuto soprattutto per la pubblicità del profumo di Dolce & Gabbana “Light Blue”, di cui è testimonial dal 2007. Dopo oltre venti anni di campagne internazionali, Gandy è uno dei modelli più famosi al mondo.

Gandy, oltre a sfilare per le principali case di moda, scrive per The Telegraph, disegna moda, ha una sua linea di abbigliamento. Il modello vive oggi nel sud-ovest di Londra con l’avvocato Stephanie Mendoros e le loro due figlie piccole, Matilda e Tabitha. Nonostante oggi sia amato da tutto il mondo per il suo aspetto, non sempre è stato così. L’uomo ha infatti raccontato come da bambino venisse preso in giro dai compagni di scuola perché era in sovrappeso.

David Gandy sognava di essere un veterinario, ma optò per Informatica. Iscritto a sua insaputa a un concorso di bellezza dal coinquilino del college, si è ritrovato a sfilare per le più grandi case di moda. Gandy ha raccontato di essere timido per natura e di non gradire di essere al centro dell’attenzione. La timidezza e il suo bisogno di solitudine non lo hanno aiutato da bambino, quando veniva bullizzato dai coetanei.

Molto attivo nel sociale, Gandy ha partecipato a raccolte fondi ed eventi benefici, fondando anche la Blue Steel Appello con l’obiettivo di aiutare la Comic Relief, un’organizzazione che si occupa di bambini in difficoltà economica. Sempre a favore dei bambini ha rivolto numerosissime campagne contro il bullismo. Primo uomo nominato per il titolo di modello dell’anno dal British Fashion Council nel 2011, incluso tra i 100 uomini più influenti della Gran Bretagna nel 2013, David Gandy racconta come da bambino preferisse rifugiarsi in una biblioteca piuttosto che trascorrere il tempo con i suoi coetanei. David arriverà nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin l’ultimo fine settimana di maggio.