Lady Diana, la spaventosa profezia si sta avverando: il futuro di William in pericolo | Sembrava impossibile succedesse davvero

Una profezia spaventosa su William che sembrava impossible si potesse avverare, purtroppo, sembra sia accadendo. Un futuro nero.

I reali inglesi stanno vivendo un periodo molto difficile: con re Carlo e Kate costretti ad affrontare delle brutte malattie, nel Regno Unito si respira un clima molto pesante.

William è praticamente da solo a vedersela con questa situazione: Harry è dall’altra parte del mondo e, anche se c’è supporto morale, la lontananza fisica complica ogni cosa e non facilita i rapporti.

Per di più ora sembra che si stia avverando una profezia spaventosa che parla di un futuro terribile per William: il futuro re è in pericolo e tutti sono increduli.

I sudditi inglesi hanno paura che da un giorno all’altro le cose cambino e anche per William non ci sia nulla da fare. Di speranza ce n’è rimasta poca.

La profezia si avvera?

Fa male vedere i due figli di Lady Diana in rottura: i tentativi di riavvicinamento ci sono stati, ma non sono andati per il meglio. Harry di recente è volato da suo fratello, ma nessuno sa dire con chiarezza cosa si accaduto tra i due, né se finalmente i rapporti abbiano cominciato a ricucirsi.

Per di più, ultimamente si sta parlando della possibilità che una terribile profezia, condivisa anche da Lady Diana, possa avverarsi nel prossimo futuro, e proprio William sarebbe in pericolo. Non solo deve preoccuparsi della salute dei suoi famigliari, ma ora il futuro re deve vedersela anche con un destino nefasto che proprio non lo lascia in pace.

Lady Diana l’aveva “predetto”

Con re Carlo impegnato a combattere con la propria malattia e con Kate nella stessa situazione, è un periodo nero per il povero principe William, e anche lui, di conseguenza, presenzia a sempre meno impegni reali. Questa sua assenza potrebbe portare i reali a scegliere Harry come re: anche se prima di lui gli eredi al trono sono i tre figli di Kate e William, essi non possono regnare finché ci sarà un altro adulto erede al trono, anche se inferiore nella linea di successione, almeno finché George non compirà 18 anni.

Questa possibilità, ormai non così tanto remota, l’aveva in qualche modo anticipata anche Lady Diana quando aveva messo in discussione le capacità di William di guidare il regno: secondo la biografia della principessa scritta da Angel Levin, Lady D pensava che era Harry il più adatto a rivestire l’incarico di re, e non suo fratello. Una sorta di “profezia” che, in qualche modo, potrebbe effettivamente avverarsi. Difficilmente però Harry accetterebbe l’incarico, a meno che la situazione non diventasse insostenibile.