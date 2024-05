Buckingham Palace, il Principe è morto: arrivata la notizia dalla famiglia reale dopo la tragedia | Erede in linea di successione

Una notizia che ha sconvolto il mondo, il Principe è morto, ne hanno dato comunicazione direttamente da Buckingham Palace.

Non solo i cittadini dove regnano ancora le monarchie sono grandi appassionati della vita delle famiglie reali. Anche in Italia e nel resto del mondo quanto accade alle famiglie monarchiche suscita da sempre grande interesse e scalpore. A dimostrarlo è proprio quanto successo recentemente con il caso della futura regina di Inghilterra, Kate Middleton. Ma anche la notiziai della recente morte di un Principe erede al trono in linea di successione ha lasciato sgomenti tutti.

“È deceduto inaspettatamente“. Queste le parole che hanno annunciato la morte del principe Costantino del Liechtenstein a soli 51 anni. Terzo figlio del principe regnante del Liechtenstein Hans-Adam II e di Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau, Constantin Ferdinand Maria è nato a San Gallo nel marzo del 1972 e morto ad Altlengbach il 5 dicembre scorso.

Martedì 5 dicembre è venuto a mancare il principe Costantino del Liechtenstein. Sposato da maggio del 1999 con la contessa Marie Gabriele Franziska Kálnoky de Kőröspatak, aveva tre figli: Moritz nato nel 2003, Georgina nata nel 2005 e Benedikt nato nel 2008. Settimo in linea di successione al trono, il principe era il terzo figlio di Giovanni Adamo II o Hans-Adam II, attuale principe del Liechtenstein.

L’annuncio diffuso dalla monarchia ha sconvolto i sudditi. Constantin era presidente del consiglio di sorveglianza della Liechtenstein Group AG e membro del consiglio di amministrazione della Liechtenstein Group Holding AG. La notizia della morte del principe è stata diffusa il giorno dopo il decesso. Per rendere omaggio a Costantin, il Parlamento regionale del Liechtenstein ha tenuto un minuto di silenzio. Il Governo ha proclamato il lutto nazionale per due giorni, fino all’8 dicembre, per poi celebrare il funerale nella cattedrale di San Florino.