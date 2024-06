X Factor, rompe il silenzio sulle violenze “ho subito episodi di abuso”: ex concorrente distrugge tutto e mette in guardia

Beatrice Quinta, una giovane cantante di 25 anni e ex concorrente di X Factor 22, ha recentemente aperto il suo cuore a Vanity Fair, condividendo un racconto sincero e struggente della sua vita, costellata di luci e ombre. Nel corso dell’intervista, ha parlato delle violenze subite, offrendo una narrazione intensa e carica di dolore, sofferenza e speranza.

Beatrice ha rivelato di aver vissuto in prima persona episodi di abuso, una realtà che ha scoperto essere tristemente comune tra le donne che conosce. Ha spiegato come inizialmente non fosse consapevole di essere una vittima di violenza, realizzazione avvenuta solo molto tempo dopo, durante quelle che lei definisce le “sessioni salotto” con gli amici. In questi momenti di confidenza, i suoi amici l’hanno aiutata a comprendere la gravità delle esperienze vissute, facendole capire che si trattava inequivocabilmente di violenza.

La scelta del silenzio

Nel suo racconto, Beatrice ha sottolineato la difficoltà di riconoscere la violenza anche per chi, come lei, è ben consapevole del significato del femminismo. Ha descritto come la violenza abbia tante sfumature e come sia stata perpetrata da persone di cui si fidava, rendendo ancora più difficile il riconoscimento e la denuncia degli abusi. La cantante ha anche affrontato il tema del silenzio, spiegando che non aveva parlato prima forse per evitare lo stigma sociale.

Sapeva che a Palermo certi episodi sarebbero stati liquidati con frasi lapidarie e offensive, e temeva di essere accusata di mentire. Beatrice ha confessato di essersi preoccupata più di cosa avrebbero detto le persone piuttosto che di quello che fosse necessario dire. In un caso particolare, ha taciuto per lungo tempo per non rovinare la vita alla persona abusante, trovandosi a riflettere su come fosse arrivata in quella situazione piuttosto che smascherare il violento. Il coraggio di Beatrice Quinta nel raccontare la sua storia rappresenta un potente richiamo alla consapevolezza e alla necessità di rompere il silenzio attorno alla violenza, incoraggiando altre donne a riconoscere e denunciare gli abusi subiti.