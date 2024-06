Beatrice Luzzi, dopo una vita in Mediaset passa alla Rai: e frega il posto alla più grande | Cosa ne pensi della scelta?

Dopo anni passati in Mediaset e reduce dall’ultimo Gf, Beatrice Luzzi passa alla Rai e prende il posto di una delle stelle del programma.

Concorrente al Grande Fratello 17 su Canale 5 e nelle ultime settimane ospite a Pomeriggio Cinque sempre su Canale 5, Beatrice Luzzi nell’ultimo anno è stata una presenza costante del mondo Mediaset.

Attrice, autrice televisiva e attivista italiana, Beatrice Luzzi è un volto noto del mondo dello spettacolo e della televisione.

Nata a Roma il 14 novembre 1970, Luzzi si è diplomata al liceo classico “Terenzio Mamiani” di Roma. Appassionata di recitazione, è riuscita a conciliare l’attività teatrale con lo studio universitario laureandosi in scienze politiche alla Sapienza. Dopo due anni a Bruxelles per uno stage presso la Direzione generale per gli aiuti umanitari della Commissione Europea, Beatrice è tornata in Italia dove ha iniziato a lavorare come autrice e attrice.

Dopo la recente esperienza in Mediaset, Luzzi dovrebbe passare ora alla Rai. Sono diverse, infatti, le indiscrezioni riguardo a passaggio alla Radio Televisione Italiana dell’attrice e attivista italiana.

Il passaggio alla Rai di Beatrice Luzzi, cosa è trapelato dalle indiscrezioni sull’autrice televisiva e attrice romana

Dopo essere arrivata seconda all’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi sarebbe pronta a partecipare a uno dei programmi più amati della Rai, Tale e Quale Show. Beatrice Luzzi e il collega Massimiliano Varrese sono arrivati alla finale del reality e pensavano che avrebbero trovato spazio nel palinsesto Mediaset. Un’offerta è invece arrivata dalla Rai.

Nella nuova edizione di Tale e Quale Show che inizierà a settembre potrebbe vedere proprio la partecipazione dei due ex gieffini. Ecco cosa è trapelato dalle indiscrezioni.

Beatrice Luzzi a Tale e quale show, la finalista del Grande Fratello lascia Mediaset per la Rai

La nuova edizione di Tale e Quale Show, che debutterà a settembre in prima serata su Rai Uno, non vedrà più Loretta Goggi alla giuria. Carlo Conti, che guiderà ancora il format, proprio in questi giorni sta selezionando i prossimi concorrenti. Dal Grande Fratello, Conti avrebbe scelto i nomi di Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli.

Loretta Goggi ha lasciato Tale e Quale show per dedicarsi alla famiglia. Il suo posto verrà probabilmente preso da Orietta Berti. Beatrice Luzzi dovrebbe prendere invece il posto di Valeria Marini. Si dimostrerà all’altezza della sfida?