Loretta Goggi, adesso sappiamo la verità: ha lasciato Tale e Quale Show per correre dietro a un uomo | Indiscrezione scottante

Adesso esce allo scoperto la verità sull’abbandono di Tale e Quale Show da parte di Loretta Goggi, lo avrebbe fatto per correre da lui.

Tredici edizioni al timone di Tale e Quale Show e infine l’inaspettato addio. La notizia che Loretta Goggi ha dato ai telespettatori ha lasciato tutti sorpresi.

La cantante e attrice, uno dei volti più conosciuti della Rai, lascerà il suo ruolo nella giuria del talent musicale dopo oltre un decennio.

La decisione presa da Loretta è stata sofferta, ma è stato l’amore a spingerla verso questa direzione.

Legata sentimentalmente dal 1979 al regista e coreografo Gianni Brezza fino alla morte di lui nel 2011, Loretta ha deciso a distanza di tredici anni da quel giorno di tornare a mettere la vita personale al centro delle sue decisioni. E proprio è questo è stato il motivo per cui ha lasciato la conduzione dello show televisivo.

Loretta Goggi mette la sua vita privata e affettiva al primo posto, questa la ragione per cui ha lasciato la conduzione dello show televisivo

Loretta Goggi ha annunciato la decisione in un commosso post condiviso sul proprio profilo Facebook. La notizia del suo abbandono di Tale e Quale Show ha fatto dispiacere i telespettatori e i suoi fan.

Nella vita di Loretta nelle ultime settimane è accaduto un episodio che l’ha resa piena di gioia: l’arrivo nella sua vita “di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza” (così si legge su Facebook) il suo cuore. Proprio questa novità le ha fatto guardare da un punto di vista differente i suoi progetti lavoratici e le sue stesse decisioni. Dopo un metaforico riferimento allo scendere “al volo dal treno in corsa per riprendere” ciò che le mancava, Loretta ha dato ai fan la notizia.

La nascita del pronipote e la gioia dell’essere nonna: il post su Facebook di Loretta Goggi commuove i fan

Loretta Goggi, legata sentimentalmente dal 1979 al ballerino e coreografo Gianni Brezza con il quale si è sposata nel 2008, non ha mai avuto figli. Deceduto a causa di una malattia nell’aprile del 2011, Brezza invece era padre di tre figli avuti da un precedente matrimonio. La tristezza del non aver mai provato la gioia della maternità è stata resa manifesta da Loretta in una recente intervista alla rivista “Vanity Fair”.

Nell’annunciare che non parteciperà alla prossima edizione di “Tale e Quale Show”, programma che specifica resterà sempre nel suo cuore, Loretta ha confessato di sentirsi piena di gioia per la nascita del figlio della nipote. Costanza, la figlia della sorella, è infatti diventata madre. Adesso la cantante vuole dedicarsi alla sua famiglia. L’amore per il piccolo pronipote ha cambiati le sue priorità nella vita.