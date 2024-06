Temptation Island, scoperto un altro tradimento poco prima dell’inizio: la segnalazione compromette tutto | Prima coppia già fuori

Tra pochissimo inizierà Temptation Island ed è già successo l’irreparabile, lei ha scoperto il tradimento prima dell’inizio. Adesso che si fa?

L’inizio del “viaggio dei sentimenti” sta per prendere l’avvio. Così è stato annunciato in un post condiviso su Instagram sulla pagina dedicata a Temptation Island.

Mancano ormai davvero poco al ritorno di Temptation island. Il pubblico di telespettatori è pronto a conoscere le nuove coppie protagoniste, eppure sembra che qualcosa non stia procedendo nel modo giusto.

Un video che sta circolando in rete mostra proprio un litigio tra due dei partecipanti al reality.

Secondo quanto emerge dal filmato, la protagonista avrebbe scoperto un tradimento del compagno. Possibile che una coppia possa essere già fuori dal programma ancora prima di iniziare?

Il litigio tra due dei prossimi protagonisti di Temptation Island: cosa è emerso dal video Instagram?

Temptation Island è un programma televisivo italiano di genere reality show. Andato in onda per la prima volta nel 2005 con il titolo Vero amore, il reality si presenta come la versione italiana del programma televisivo olandese Blind Vertrouwen. Il programma segue le vicende sentimentali di alcune coppie non sposate chiuse per tre settimane in un villaggio su un’isola esotica.

Come annunciato sulle pagine social, a breve su Canale 5 tornerà la nuova edizione del reality. Le coppie protagoniste sono già pronte a partire. O meglio tutte le coppie tranne una. Vittoria e Alex sembrano infatti avere un serio problema.

I tradimenti di Alex e lo scoraggiamento di Vittoria: il video su Instagram dei prossimi protagonisti di Temptation Island

“Voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no!”. Così esordisce Vittoria. I giovani, fidanzati da un anno e nove mesi, sono una delle coppie di Temptation Island. Nel video di presentazione, la trentaquattrenne Vittoria racconta di non essere stata invitata alla festa di compleanno di Alex, con la scusa che i partecipanti sarebbero stati solo uomini. La ragazza ha poi scoperto che in realtà c’erano anche delle donne durante il compleanno del fidanzato.

La tristezza di Vittoria appare evidente sin dalle prime parole del video di presentazione. Riusciranno lei e il fidanzato a chiarirsi o saranno tra i primi a lasciare il programma? Il colpo di scena a Temptation Island ha già sorpreso tutti. Ora bisognerà attendere pochi giorni per scoprire come proseguirà la storia tra Alex e Vittoria.