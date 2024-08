La Promessa, anticipazioni dolorose: arriva la fine per Feliciano dopo quello che ha fatto | Spargimento di sangue

Feliciano alla resa dei conti: il suo passato oscuro provoca un sanguinoso epilogo che segnerà la svolta drammatica della serie

Nel drammatico mondo de La Promessa, la tensione sale alle stelle mentre i protagonisti si avvicinano a una conclusione inaspettata e sconvolgente. Le ultime anticipazioni suggeriscono che Feliciano, uno dei personaggi più controversi e complessi della serie, potrebbe trovarsi di fronte a un destino oscuro a causa delle sue azioni passate.

Ecco un’anteprima di quello che sta per accadere e perché i fan dovrebbero prepararsi a un’esperienza emotivamente intensa. Feliciano è stato a lungo al centro della trama con le sue azioni discutibili e le sue alleanze ambigue.

Recenti episodi hanno visto Feliciano prendere decisioni che hanno avuto ripercussioni devastanti per coloro che lo circondano. Un elemento chiave che preannuncia la sua fine è lo spargimento di sangue che avverrà nei prossimi episodi.

L’arrivo della fine per Feliciano non sarà solo una conclusione narrativa, ma un momento di grande riflessione per tutti i protagonisti e per il pubblico stesso. La serie esplorerà come le azioni di Feliciano abbiano plasmato non solo il suo destino, ma anche quello delle persone intorno a lui. Le conseguenze saranno profonde e prolungate, dando vita a nuovi sviluppi e a cambiamenti significativi nei rapporti tra i personaggi.

Anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda su Canale 5 dal 7 al 10 agosto 2024

La soap opera La Promessa continua a intrattenere i telespettatori con i suoi intrecci avvincenti e i colpi di scena mozzafiato. Ecco un’anteprima delle puntate che andranno in onda dal 7 al 10 agosto 2024 su Canale 5. Mercoledì si apre con un drammatico confronto tra Feliciano e Petra. Feliciano, in preda al rimorso, confessa a Petra di aver rivelato a Teresa l’omicidio di suo padre. Questa notizia getta Petra nel panico, preoccupata per le possibili conseguenze. Nel frattempo, Don Alonso assegna a Curro la gestione della contabilità de La Promessa, chiedendogli di mantenere il segreto con la marchesa Cruz, aumentando la tensione tra i due. Jimena, afflitta dai problemi coniugali, si sfoga con la suocera che le consiglia di adottare nuove strategie per riconquistare il marito Manuel.

Cruz, d’altra parte, confessa a Don Lorenzo di non sopportare più la nuora, ma viene ricordata dell’importanza dell’unione matrimoniale per il bene della tenuta. Maria decide di non rivelare i suoi sentimenti a Lope prima della sua partenza, mentre Don Alonso mette sotto pressione Mauro affinché confessi la cattiva salute di Don Romulo, aggiungendo ulteriori complicazioni alla trama. Giovedì, l’arrivo del socio di Pelayo a La Promessa, sotto falsa identità, aggiunge un nuovo livello di intrigo, mentre Jimena tenta disperatamente una riconciliazione con Manuel, che però respinge i suoi tentativi.

Cruz osserva con curiosità l’interesse di Curro per la gestione della tenuta, mentre Petra cerca di ottenere informazioni da Romulo. Jeronimo fa il suo ingresso come nuovo valletto personale di Pelayo, promettendo nuovi sviluppi. Lope si congeda dai suoi amici, ricevendo affetto e stima, mentre Curro diventa sospettoso vedendo Martina uscire di notte dalla tenuta. Abel tenta di visitare il maggiordomo per un controllo medico, ma viene fermamente respinto. Nel frattempo, Feliciano è determinato a confessare l’omicidio del padre alla Guardia Civile, mettendo in moto eventi potenzialmente devastanti.

Puntate di venerdì e sabato

Venerdì, Cruz continua a monitorare Curro, infastidita dal suo crescente avvicinamento a Don Alonso, e incarica Petra di indagare ulteriormente. Jimena organizza un pranzo senza consultare Manuel, che partecipa controvoglia, aumentando la tensione tra i due. Simona confessa che le lettere dai figli erano in realtà scritte da Don Carlos, ricevendo il sostegno dei colleghi. Romulo insiste nel continuare a lavorare nonostante la sua malattia, mentre Abel e Jana cercano di dissuaderlo. Jana prende la difficile decisione di terminare la sua relazione con Abel, segnando un cambiamento importante nella sua vita.

Sabato, Romulo sviene e Abel conferma la gravità della sua malattia polmonare. Nonostante ciò, Romulo è determinato a continuare a lavorare. Jimena cambia atteggiamento nei confronti di Manuel, ma lui inizia a sospettare delle sue vere intenzioni. Nel frattempo, Curro si avvicina sempre più a Don Alonso, che gli propone di seguirlo a Puebla De Tera per affari, promettendo ulteriori sviluppi nella loro dinamica. La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 e il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5. Non perdetevi queste puntate piene di emozioni e intrighi!