La Promessa, anticipazioni definitive: la rottura è troppo dolorosa e potrebbe non superarla | La fine di tutto

La serie tv spagnola ci stupisce ad ogni puntata ma questa volta il colpo è troppo duro da sopportare. Un tragico epilogo.

La Promessa è una serie televisiva spagnola che sta tenendo incollati moltissimi telespettatori curiosi di scoprire gli avvenimenti e in ansia per tutti i drammi e gli intrighi che si succedono tra i personaggi della soap. La prima settimana di agosto si apre con diversi colpi di scena che mettono in primo piano alcuni dei protagonisti più amati.

La marchesa Donna Cruz vuole evitare un grosso scandalo e quindi cerca in tutti i modi di vietare a Jimena di fare ritorno nella casa dei suoi genitori. La giovane ragazza sceglierà di concedere un’altra possibilità a Manuel e resterà proprio per stare al suo fianco. Tuttavia, il ragazzo è innamorato perdutamente di Jana e il sentimento è più che ricambiato.

Nel frattempo scopriremo che Martina svelerà di stare male a causa dei sensi di colpa rivolti al proprio padre ma Margarita si allarmerà parecchio e farà visitare Martina prima da Jana e poi da Abel. Entrambi crederanno che questo malessere fisico e mentale della ragazza sia dovuto ad un consumo estremo di alcol ma Martina affermerà di non bere nessun tipo di bevanda alcolica.

Petra scoprirà da Feliciano che anche Teresa conosce la verità dietro all’omicidio di suo padre e questa rivelazione farà preoccupare la donna per le eventuali conseguenze. La contabilità della Promessa verrà affidata a Curro per volontà di Alonso ma la marchesa non dovrà mai venirlo a sapere.

Una new entry

Le storie intricate dei personaggi de La Promessa verranno ancora di più scombussolate con l’arrivo, sotto falsa identità, di un altro personaggio. Stiamo parlando di Jeronimo che chiederà quante più informazioni possibili a Pelayo in merito alla servitù che conoscerà a breve. Queste risposte gli serviranno per sapere da chi stare alla larga e in allerta.

La marchesa Cruz cominciare a sospettare dell’eccessiva presenza di Curro nella casa e soprattutto alla sua frequentazione con suo marito Alonso. Per questo motivo la donna chiederà a Petra di scoprire che cosa sta accadendo tra suo marito e Curro. Ci sarà una forte crisi all’interno del matrimonio di Manuel e Jimena a causa di un piccolo ma significativo sbaglio.

La fine è dunque arrivata?

Jimena deciderà di organizzare un pranzo a casa dei suoi genitori assieme a suo marito ma quest’ultimo non verrà avvisato dalla moglie e scoppierà il caos. Il loro matrimonio traballerà nuovamente e, forse, questa sarà la fatidica goccia che fa traboccare definitivamente il vaso della loro relazione.

Se da un lato abbiamo una coppia fortemente in crisi, dall’altro vedremo come Romulo cadrà a terra svenuto mettendo in ansia tutti i presenti. Dopo il suo grave incidente, Abel riferirà a Romulo che è affetto da una malattia polmonare in stato avanzato e che avrebbe potuto curarla in poco tempo se l’avesse scoperta prima. Questa notizia, però, non manderà nel panico il maggiordomo che continuerà a fare il suo lavoro come se niente fosse.