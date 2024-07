La Promessa, arrivata la conferma della morte del protagonista: fatto fuori dalla serie spagnola | Ecco cos’è successo

Uno dei protagonisti della serie tv La Promessa è morto, è arrivata la conferma dalla Spagna, fatto fuori proprio dall’interno.

Nella recente serie televisiva spagnola La Promessa è successo un dramma inaspettato che nessuno poteva immaginarsi. La conferma è arrivata poco tempo fa e la morte del protagonista è ormai un dato di fatto. L’intero cast e i fan del programma sono rimasti senza parole per la sua prematura dipartita e adesso resterà un vuoto incolmabile.

L’attore Marcos Orengo ha lasciato definitivamente il suo ruolo ne La Promessa e non lo rivedremo mai più, dal momento che il personaggio che interpretava è stata assassinato. Infatti, nelle anticipazioni delle prossime puntate provenienti direttamente dalla Spagna si scopre che Feliciano è stato ucciso.

La sua morte non è stata di certo un incidente ma è stata architettata a tavolino da parte di Lorenzo e Cruz per colpire Curro. L’attentato alla vita del fratello di Jana finisce peggio di come era previsto, perché viene messo in atto durante una battuta di caccia ma la vittima non è soltanto Curro.

Il suo valletto, Feliciano, sarà coinvolto nell’attentato alla vita di Curro ed entrambi verranno colpiti da dai proiettili di pistola con due epiloghi ben diversi. Se Curro finisce in coma, Feliciano muore dato che, per rimuovere i proiettili, viene sottoposto ad un’operazione priva di anestesia e in condizioni di scarsa igiene che gli provocano un’infezione fatale.

Le conseguenze della morte di Feliciano

La morte di Feliciano spezzerà il cuore alla dama di compagnia Petra che, in preda al dolore e alla rabbia, scopre che l’uccisione è stata orchestra dalla marchesa Cruz. La stessa Petra confesserà alla Cruz che Feliciano era suo figlio, lasciando di stucco la marchesa. La dama di compagnia giurerà, così, vendetta contro la Cruz in nome di suo figlio.

La rabbia nel cuore di Petra la spingerà sempre di più verso un sentimento di vendetta nei confronti della marchesa e la sua ira crescerà a dismisura quando alla tenuta si presenterà il conte Ignacio De Ayala. Una figura inaspettata che porta con sé un segreto inimmaginabile che riguarda propria Petra e il compianto Feliciano.

La vendetta

Ben presto, infatti, si scoprirà che Ignacio è in verità l’ex amante di Petra e padre del defunto Feliciano. Quando il conte scopre che la Cruz ha ordinato l’uccisione di Curro e Feliciano, tenta di convincere Petra ad allearsi con lui per vendicarsi della marchesa. Quindi, nelle prossime puntate Petra e Ignacio diventeranno i nuovi carnefici e ci saranno delle nuove vittime.

Dopo essersi messi d’accordo, la dama di compagnia e il conte decideranno di organizzare una vendetta piuttosto pesante nei confronti della marchesa e quest’ultima passerà da boia a vittima. Una trama ricca di colpi di scena e drammi che ci farà scoprire come andrà a finire per la Cruz e se Petra e Ignacio riusciranno a vendicare la morte del loro figlio Feliciano.