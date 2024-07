Temptation Island, ecco quanto è stata pagata Maika: tenta Lino solo per soldi e fa bene | Solo lui ci credeva

In tanti si sono chiesti quanti soldi possano aver dato alla tentatrice Maika per tentare Lino, e finalmente abbiamo la risposta.

Il reality più caldo di Canale 5 ha chiuso i battenti lo scorso 25 luglio e dopo aver constatato che praticamente tutte le coppie entrate sono uscite scoppiate (tranne Gaia e Luca), i telespettatori di questo programma si sono arrovellati con la domanda del secolo. In molti si sono chiesti quanto guadagnano i concorrenti della trasmissione di Mediaset condotta da Filippo Bisciglia.

L’attenzione, però, si è focalizzata soprattutto sul trio che ha reso più bollente e iconica questa stagione di Temptation Island, ovvero Alessia, Lino e Maika. Dopo aver visto che Lino si è lasciato andare in effusioni poco implicite con la tentatrice Maika, ferendo nel profondo la sua ormai ex fidanzata Alessia, il pubblico ha però scoperto la verità.

Nel dettaglio, la storia d’amore tra Alessia e Lino è stata messa in crisi dalla tentatrice Maika praticamente per nulla, dal momento che quest’ultima non era davvero interessata all’uomo. A questo punto, quindi, il pubblico si è chiesto quanti soldi avesse guadagnato la ragazza soltanto per fare finta di essere interessata a Lino e metterlo a dura prova nei confronti della sua relazione con Alessia.

Sappiamo come i concorrenti di un reality show guadagnino somme a dir poco allettanti ma la cifra esatta non viene quasi mai rivelata da nessuno. La curiosità è forte e i partecipanti dei reality lo sanno bene perché, sia a Temptation Island che all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello, hanno preso parte anche i VOP (la ‘O’ sta per Ordinary) e questi sono gli stessi che si chiedevano dal loro divano quanto guadagnano i concorrenti dei reality show.

Reality show, nuovo mestiere

Dal momento che le stesse persone che si chiedono quanto guadagnano i concorrenti dei reality possono finire anche loro in uno show simile, al termine del programma alcuni rivelano il loro cachet per soddisfare la curiosità dei loro simili. Nel caso di Maika, la tentatrice che ha mandato all’aria il rapporto tra Alessia e Lino, abbiamo la risposta.

Questa edizione di Temptation Island è durata meno del previsto a causa dei molti falò anticipati e piuttosto che durare i classici 21 giorni, è andata avanti soltanto per 10 giorni. Tuttavia, il guadagno è stato comunque cospicuo nonostante il compito di Maika fosse alloggiare in un resort da sogno in Sardegna con tutto pagato.

Il cachet di Maika

Maika ha ricevuto 200€ al giorno e dato che Temptation Island è durato soltanto 10 giorni, alla fine la tentatrice si è portata a casa ‘solo’ 2.000 euro. Non è niente male considerando dove ha alloggiato: è stata come una vacanza all-inclusive con anche un vantaggio ancora più utile dello stesso denaro.

Infatti, il guadagno più grosso che Maika potrebbe fare non si riferisce al denaro fisico ma alla possibilità di guadagnare più notorietà (e sì, anche più soldi) avendo l’opportunità di partecipare ad altri programmi televisivi. Un esempio? La nuova edizione del Grande Fratello inizierà a settembre e Maika potrebbe essere tra i papabili nuovi concorrenti della casa più spiata d’Italia, ottenendo ancora più visibilità e soldi.