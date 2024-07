Chiara Ferragni, risponde alla fidanzata di Fedez: il commento inaspettato è glaciale | Adesso scoppiata la bomba

Chiara Ferragni ha deciso che fosse arrivato il momento di parlare, risponde alla fidanzata di Fedez con un commento che zittisce.

Dopo una fine 2023 e un inizio 2024 davvero burrascosi per Chiara Ferragni, adesso sembrava che le acque stavano iniziando a calmarsi e invece non è affatto così. Dal Pandoro-Gate in poi, la vita dell’influencer è cambiata radicalmente, fino alla separazione e al divorzio dal suo ormai ex marito Fedez.

Confermato il loro addio come coppia, entrambi hanno continuato a vivere la loro esistenza tra lavoro, viaggi, figli e nuove avventure sentimentali. Se su Chiara non ci sono ancora conferme o smentite riguardo un suo possibile nuovo partner, sappiamo come il rapper si sia dato da fare per trovare un’altra anima gemella con la quale condividere la sua vita.

Infatti, adesso Fedez ha intrapreso una nuova storia sentimentale con la modella francese Garance Authiè e starebbero facendo anche sul serio dato che sono diversi mesi che si frequentano. In merito alla vita privata di Fedez senza di lei, la Ferragni non ha espresso alcun tipo di parere. Almeno, fino ad ora.

Di recente, il mondo social ha assistito ad un evento che mai si sarebbe sognato di vedere, vale a dire una reazione di Chiara rivolta alla fidanzata di Fedez. Il commento che la Ferragni le ha rivolto ha sconvolto tutto il popolo del web, che non si aspettava di certo una reazione di questo tipo da parte dell’influencer.

Il commento di Chiara Ferragni

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni è tornata al centro del gossip per aver commentato un post della fidanzata del suo ormai ex marito in modo del tutto inaspettato. Prima di tutto, è meglio dire che si tratta di un’ex fidanzata del rapper ma, in ogni caso, la reazione di Chiara al suo post è stata inaspettata.

Il post in questione è stato pubblicato da Giulia Valentina, l’ex di Fedez di qualche anno fa, che ha voluto condividere con i suoi follower una lietissima notizia. L’influencer è incinta del suo primo figlio e la foto con il pancione ben visibile ha scatenato moltissimi commenti positivi e pieni di affetto. Tra questi, c’è anche quello di Chiara Ferragni simboleggiato da un cuoricino rosso.

Giulia Valentina in dolce attesa

Il post di Giulia Valentina che mostra il suo stato interessante ha smosso il popolo del web dimostrando come una notizia di questo tipo è sembra ben accetta da tutti. In molti si sono congratulati con lei e le hanno augurato il meglio e anche la Ferragni non si è di certo tirata indietro.

Il suo commento è stato un cuoricino rosso che, forse, vale più di mille parole. I follower dell’influencer non si sarebbero mai aspettati una reazione del genere da parte della Ferragni, restando congelati per lo stupore. Tuttavia, questo messaggio di Chiara Ferragni dimostra che tra lei e Giulia Valentina non c’è mai stata alcuna rivalità.