Matteo Diamante, sta molto male dopo l’operazione: spaventano le condizioni di salute | Come stà davvero adesso

Matteo Diamante aveva annunciato di aver fatto l’operazione per il cambio colore degli occhi, dopo poco le sue condizioni sono peggiorate.

Paura per Matteo Diamante: dopo l’operazione agli occhi, la situazione è precipitata immediatamente e ora i fan sono preoccupatissimi per le condizioni dell’influencer.

L’ex gieffino aveva annunciato di voler procedere con l‘intervento che gli avrebbe cambiato il colore degli occhi e, nonostante le critiche feroci, è andato avanti e si è effettivamente sottoposto all’operazione.

Prima di lui lo aveva fatto Francesco Chiofalo: il personal trainer e influencer sembra aver di fatto aperto le danze verso questa pratica pericolosissima e aveva rischiato molto. Ora anche Diamante ha deciso di farlo, ma qualcosa è andato storto.

Gli utenti social sono in apprensione perché purtroppo le cose si sono messe male per Diamante e non è chiaro quando si riprenderà. Tutti sono in attesa di notizie.

In cosa consiste l’intervento

L’operazione a cui si è sottoposto prima Chiofalo e ora Diamante è puramente estetica e consiste appunto nel cambiare il colore degli occhi, rendendo l’iride più chiara. Il problema è che ha molte controindicazioni: il rischio è di sviluppare un glaucoma pigmentario e nel tempo diventare ciechi. Un rischio elevatissimo che però non ha fermato i due: aspramente criticati, gli influencer hanno comunque deciso di sottoporsi a questo intervento per vedersi in modo diverso.

Diamante ha confermato che ora è tutta un’altra cosa e che quasi non si riconosce allo specchio. Vedersi con gli occhi chiari di punto in bianco è un bel colpo, non c’è dubbio, ma il problema ora è che l’influencer deve vedersela con le conseguenze delle proprie scelte: il post-intervento non sta andando bene come pensava.

Come sta Matteo Diamante

L’operazione di Matteo Diamante sembra essere andata bene, almeno a giudicare da ciò che ha condiviso sui social, ma c’è stato comunque un inciampo: l’influencer è a letto a causa dell’aumento della febbre. Un effetto collaterale che, secondo i medici, è del tutto normale dopo un intervento del genere. I fan dell’ex gieffino sono comunque preoccupati, anche considerando il fatto che l’operazione di per sé è piuttosto pericolosa e può avere delle brutte conseguenze a lungo termine.

Diamante sta rassicurando i suoi follower sui social tenendoli aggiornati sulla ripresa, ma nel frattempo deve vedersela anche con numerosi commenti di hater che lo attaccano pesantemente. Di certo la scelta dell’influencer può non essere condivisibile visti i rischi a cui si è esposto per un’operazione del tutto superflua, ma la situazione è degenerata arrivando a insulti anche molto gravi. Ora Diamante non deve fare altro che riposarsi e monitorare la situazione, e a breve potrà vedere il mondo letteralmente “con occhi nuovi”.