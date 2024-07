La promessa, anticipazioni disastrose: Martina è in rovina e disperata ma quello che fa Antonio è imperdonabile | Finisce molto male per…

In questi episodi dovremo prendere i fazzoletti, Martina non solo è rovinata ma profondamente disperata, quello che fa Antonio è terribile.

La Promessa, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 e il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5, è una delle soap opera più amate del momento.

Con la sua trama avvincente, la soap opera è riuscita a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Le prossime puntate che andranno in onda durante la seconda settimana di luglio saranno particolarmente commovente, soprattutto per i fan di Martina.

Cosa accadrà al personaggio tanto amato? Non perdetevi il quest’articolo per scoprire le anticipazioni delle prossime puntate di La promessa.

Cosa accadrà ai personaggi di La promessa nelle puntate della seconda settimana di luglio: ecco le anticipazioni

La promessa (titolo originale: La promesa) è una soap opera spagnola in onda sull’emittente televisiva La 1 di Televisión Española dal 12 gennaio 2023 e in Italia su Canale 5 dal 29 maggio 2023. La serie, ambientata a Los Pedroches alla fine dell’Ottocento e poi nei primi del Novecento, racconta le vicende di una ragazza, Jana, che da bambina ha assistito all’omicidio della madre e al rapimento del fratello minore.

Diventata adulta, Jana è decisa a vendicare la morte della madre e a ritrovare il fratello rapito. Nella sua ricerca, la donna arriva presso il palazzo de La Promessa, il cui stemma corrisponde alla stessa incisione che si trovava sull’anello dell’uomo che uccise la madre. Ed è nel palazzo che si dispiegheranno le vicende dei protagonisti della soap opera.

Anticipazioni de La Promessa: cosa accadrà negli episodi dal 9 luglio al 12 luglio 2024

Nella puntata di martedì 9 luglio, Martina verrà lasciata da Antonio che non ha ricevuto il consenso dei genitori per il fidanzamento. I duchi non hanno infatti approvato la ragazza e hanno ordinato al figlio di lasciarla. Sola e disperata, per Martina inizierà un periodo difficile. Intanto le ricerche per trovare Ramona proseguono, ma le probabilità che l’ex domestica sia stata uccisa sono sempre più numerose. Nella puntata di mercoledì 10 luglio 2024 la marchesa Cruz accetta di cedere al ricatto di Pia a patto che Petra torni a casa.

Nella puntata di giovedì 11 luglio 2024 emergono altri dettagli sulla sparizione di Ramona, mentre Jana continua a essere convinta che l’amica della madre non possa aver lasciato la sua casa di sua spontanea volontà. Jimena, stanca delle attenzioni rivolte al bambino che deve nascere, finge l’aborto. Nella puntata di venerdì 12 luglio 2024 Don Alonso informa Cruz sul fatto che Margarita e Martina hanno ricevuto del denaro da Antonio come indennizzo per l’annullamento del fidanzamento. Le anticipazioni di La promessa sarebbero ancora moltissime. Per evitare di svelare troppi particolari, si consiglia ai fan di non perdere i prossimi appuntamenti della soap opera di Canale 5.