Dexter: Original Sin, queste immagini danno i brividi: data di uscita e tutto quello che devi sapere | Le origini fanno paura

L’attesissima serie prequel Dexter: Original Sin si appresta a sbarcare su Paramount, ma le immagini sono da brividi.

Sei hai amato la serie televisiva Dexter e ti sei sempre chiesto le origini del suo protagonista, non puoi di certo perderti la tanto agognata risposta. Il prequel si prospetta essere qualcosa di incredibile e le prime immagini fanno rabbrividire. Dexter: Original Sin è la serie tv che racconterà gli albori del medico legale dalla doppia vita.

Le pagine social ufficiali della serie tv hanno postato da pochi giorni alcune immagini agghiaccianti che fanno da antipasto per questa nuova serie prequel. Nonostante siano da paura, i fan non vedono l’ora di immergersi nuovamente nella vita di Dexter e scoprire le sue origini. Infatti, come suggerisce il titolo stesso, la serie tv racconterà le origini di Dexter Morgan.

La storia si svolgerà nel 1991 e vedremo un giovane Dexter ancora studente destreggiarsi tra i suoi impegni per poter diventare il medico legale che tutti consociamo e il suo forte impulso di uccidere le persone. Grazie alla guida e agli insegnamenti di Harry, il padre adottivo, vedremo come Dexter imparerà a canalizzare la sua oscurità interiore.

In Dexter: Original Sin scopriremo come il giovane protagonista impara a gestire la sua furia omicida e a trovare un metodo per eliminare soltanto chi se lo merita davvero senza, ovviamente, venire beccato dalle forze dell’ordine. Un compito arduo dato che Dexter ha iniziato uno stage di medicina legale proprio presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Un cast d’eccezione

Se nella serie principale che tutti noi consociamo Dexter è interpretato da Michael C. Hall, la sua versione più giovane in Dexter: Original Sin è recitata da Patrick Gibson. Christian Slater e Molly Brown recitano rispettivamente nei panni di Harry e Debra Morgan e Aaron Spencer, il capitano del Dipartimento di Omicidi di Miami, è interpretato da Patrick Dempsey.

Dexter: Original Sin è una serie tv prodotta da Showtime Studios e tra i produttori esecutivi abbiamo Clyde Phillips, Scott Reynolds, Michael C. Hall e Mary Leah Sutton. Il prequel avrà 10 episodi e le sue riprese sono iniziate a Miami lo scorso 5 giugno. I fan di Dexter non vedono l’ora di scoprire la sua data di uscita.

Data di uscita

Dal momento che le riprese sono iniziate da più di un mese, molto probabilmente la data di uscita di Dexter: Original Sin non dovrebbe essere troppo lontana. Il prossimo 26 luglio ci sarà un panel dedicato alla prequel di Dexter presso il Comic-Con e, forse, avremo più notizie in merito dopo l’evento.

Per quanto riguarda la data di uscita di Dexter: Original Sin ancora non si sa nulla ma proprio durante il Comi-Con potrebbe venire fuori. Per il momento non abbiamo nemmeno un trailer ma probabilmente non mancherà molto prima di vederne uno. Adesso possiamo accontentarci solo delle immagini che, comunque, dicono molto sul prequel presto in arrivo.