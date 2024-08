Un Posto al Sole, anticipazioni drammatiche: per Guido e Mariella sta per finire molto male | Non hanno idea di quello che li aspetta

Un Posto al Sole, per Guido e Mariella la situazione si complica: il loro futuro è incerto e il pubblico teme il peggio.

Un Posto al Sole non finisce mai di emozionare gli italiani e il pubblico questo ormai lo sa bene, ma nulla in confronto a ciò che accadrà la prossima settimana.

Al centro della storia ci saranno Guido e Mariella e le anticipazioni parlano di un futuro molto drammatico per i due. I due dovranno affrontare dei grossi problemi.

I fan della coppia sono già preoccupati: la situazione non era delle migliori tra i due, ma adesso sembra che siamo agli sgoccioli. Un gesto, in particolare, determinerà le sorti della coppia.

Preparate i fazzoletti perché sarà una settimana decisiva, non solo per loro due: a Palazzo Palladini ne succederanno di ogni. Non ne avete idea.

Anticipazioni Un Posto al Sole

Purtroppo per Guido e Mariella le cose non vanno come dovrebbero: i due sono in crisi e anche Silvia e Michele se ne accorgono. Ma la crisi c’è anche tra Renato e Giulia: lei si sente divisa tra Napoli e la Sicilia e Renato non ne può più di questa indecisione, tanto che le impone di prendere una scelta, litigandoci. Martedì 6 agosto le cose precipiteranno per Guido e Mariella, con l’uomo che chiederà a Michele di trasferirsi a casa sua per prendersi una pausa.

E Mariella? Ovviamente la donna ci rimane molto male ed è delusa dal comportamento di Guido. I fan della coppia sono molto preoccupati perché tra i due potrebbe finire molto male. Ma la coppia non è l’unica ad avere dei problemi: anche Samuel e Micaela devono affrontare delle difficoltà e non riescono a godersi la loro meritata vacanza. Nella puntata di mercoledì i due avranno un confronto decisivo e Samuel dovrà fare i conti con una verità scottante.

Cosa accadrà?

Nel frattempo Mariella, nel tentativo di recuperare la relazione col marito, chiede a Guido di andare insieme a lei e Lollo a Palinuro, perlomeno per tranquillizzare il figlio che, a detta della donna, è quello che sta soffrendo di più di tutti. Difficoltà anche per Marina e Alberto, il quale continua a essere molto chiuso: la donna sospetta che le stia nascondendo qualcosa, e in effetti non ha tutti i torti. Alberto infatti sta preparando la sua vendetta contro Clara, Eduardo e Federico e non si fermerà finché non metterà in atto il suo piano.

Un settimana decisamente movimentata per Palazzo Palladini, non c’è che dire. I protagonisti di Un Posto al Sole devono vedersela con questioni sempre più spinose e difficili da trattare e il pubblico si chiede come riusciranno a uscire da queste situazioni terribili. Purtroppo bisogna avere pazienza, gustarsi gli episodi e attendere che la storia faccia il suo corso.