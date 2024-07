The Family, cancellata la serie di Canale 5: arrivata la conferma da Mediaset nonostante gli ascolti | Un colpo basso

Brutte notizie per i fan di The Family che si vedranno cancellare la serie da Canale 5, la decisione di Mediaset è ufficiale.

Dall’inizio di luglio, i telespettatori italiani sono stati catturati dalla nuova serie turca The Family, trasmessa su Canale 5. Con una trama avvincente, intrighi mozzafiato e colpi di scena sorprendenti, The Family ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico. La serie, un adattamento della famosa serie statunitense I Soprano, prometteva di portare sul piccolo schermo una storia intensa e appassionante, ricca di misteri e complessità.

Al centro della trama troviamo Aslan Soykan, un uomo proveniente da una famiglia molto nota e influente. La sua vita, già complicata dalle dinamiche familiari e dagli affari, prende una piega inaspettata quando incontra la psicologa Devin Aydın. Questo incontro innesca una serie di eventi che metteranno alla prova non solo i protagonisti, ma anche le loro famiglie e le persone a loro vicine.

La serie non ha mai smesso di sorprendere il pubblico con i suoi colpi di scena. Ogni episodio ha introdotto nuove complicazioni, rendendo la trama sempre più avvincente. Gli spettatori hanno apprezzato la capacità degli sceneggiatori di mantenere alta la tensione, mescolando momenti di intensa drammaticità con scene di introspezione e riflessione.

Tuttavia, proprio quando The Family sembrava aver trovato il suo ritmo e stava consolidando il suo successo, una notizia inaspettata ha colpito i fan come un fulmine a ciel sereno. In un comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato che The Family non verrà più trasmessa su Canale 5.

Una notizia che fa discutere per i Fan di The Family

Questa decisione, che ha lasciato molti spettatori delusi e confusi, è stata resa nota nelle ultime ore con grande sorpresa dei fan. Gli appassionati della serie si sono subito chiesti cosa potesse aver causato questa improvvisa “cancellazione”, generando un’ondata di speculazioni e ipotesi.

Una decisione particolarmente strana tenendo conto che, nonostante siamo nei mesi estivi, queste serie tv turca sta generando consenso e un buon risultato di ascolti. Cosa avrà spinto la rete a cambiare così i piano? Ecco cosa è successo.

La verità: The Family in Streaming

La verità è che la serie non è stata realmente “cancellata”, ma semplicemente spostata. A partire dal 9 settembre, The Family sarà disponibile su Mediaset Infinity, la piattaforma di streaming di Mediaset. Questa decisione è stata presa per permettere una migliore programmazione del palinsesto invernale di Canale 5. In questo modo, gli appassionati potranno continuare a seguire le vicende di Aslan e Devin comodamente in streaming, con la possibilità di guardare gli episodi in qualsiasi momento.

Questo spostamento su Mediaset Infinity promette di offrire una visione ancora più coinvolgente e flessibile, mantenendo intatta l’essenza della serie che ha saputo conquistare il pubblico italiano. Con questo nuovo capitolo, The Family si prepara a continuare a sorprendere e appassionare, dimostrando che, anche fuori dalla televisione tradizionale, le storie avvincenti trovano sempre il loro pubblico.