Tempation Island, solo adesso escono le chat segrete: hanno esagerato ma sono stati beccati | Che figura

Per un po’ di notorietà si farebbe di tutto, adesso sono uscite le chat tra i due e si scopre la verità. Hanno esagerato.

Il villaggio di Temptation Island è stato scosso da un’inaspettata svolta. Vittoria, fidanzata di Alex e inizialmente apparsa fragile e insicura di fronte alle avances di Nicole nei confronti del suo compagno, ha mostrato un volto inaspettato. Mentre Alex sembrava sempre più coinvolto nella conoscenza con la single, Vittoria ha trovato conforto e complicità in Simone, uno dei tentatori del programma, con una velocità piuttosto sospetta.

I video che ritraggono i due in atteggiamenti sempre più intimi hanno scatenato un vero e proprio putiferio sui social network. Gli utenti sono divisi tra chi sostiene che Vittoria stia cercando di vendicarsi di Alex e chi, invece, crede che abbia finalmente trovato la forza di ribellarsi e di seguire il suo cuore. Ma la realtà potrebbe essere ben diversa.

Delle segnalazioni arrivate alla regina dei gossip Deianira Marzano affermano che i due, Vittoria e il single Simone, in passato siano stati insieme per quattro anni.

Le chat

Se già l’avvicinamento tra i due durante il programma aveva suscitato molte curiosità, ora emergono nuove indiscrezioni che potrebbero cambiare completamente la prospettiva sulla loro relazione. Secondo alcune voci emerse nelle ultime ore, Simone avrebbe lasciato la sua ex-ragazza poco prima di entrare nel programma di Canale 5 e, prima di diventare un tentatore, avrebbe eliminato lei dai suoi social: “Simone e lei sono stati fidanzati quattro anni. Si sono lasciati poco prima che lui entrasse a Temptation, ma ha continuato a scriverle. Poi a lui hanno chiesto chi fosse la ragazza che vedevano nel suo profilo (anche se le foto più recenti le ha cancellate) e lui ha levato il tag di lei in modo che nessuno potesse vedere chi era, cercarla, perché li non voleva che lei diventasse famosa grazie a lui e alla sua “popolarità”” afferma una voce già andata virale tra i fan del programma.

Altre segnalazioni fanno intendere che Simone non sia una persona molto fedele: “Io lui lo conosco perché ha giocato qua a calcio nel 2018 mi pare, stava già con lei e la riempiva di corna”. Inoltre, riguardo la situazione con Vittoria, la stessa fonte afferma: “In più Vittoria che conosco molto molto bene mi ha detto che si frequentano, da quello che dice lei, poi non so se sia vero o meno”.

Una nuova coppia

La relazione tra Vittoria e Simone a Temptation Island ha subito un’accelerata inaspettata come si è visto nell’ultima puntata del programma. Dai primi momenti di complicità si è passati rapidamente a effusioni sempre più intense fino ai baci appassionati poco prima del falò di confronto con Alex.

Secondo quanto riportato anche dallo youtuber Cristiano Cervigni in arte Issima, la nuova coppia Vittoria-Simone sarebbe stata vista insieme dopo la fine del programma. Cervigni ha affermato di aver ricevuto segnalazioni che li ritraggono in atteggiamenti intimi, alimentando le voci di un possibile legame sentimentale tra i due che continua anche dopo la fine del programma.