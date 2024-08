Fabrizio Frizzi, dopo anni esce il nome della sua amante: nessuno se lo sarebbe mai aspettato | Adesso parla lei

Esce il nome dell’amante e. a distanza di sei anni dalla scomparsa, Fabrizio Frizzi torna ad essere al centro dei gossip.

La sua voce calda, il suo sorriso contagioso e la sua professionalità l’hanno reso uno dei conduttori più amati della televisione. Un volto familiare che ha accompagnato generazioni di italiani con quiz e programmi di intrattenimento.

Eppure, a distanza di tempo, emerge una notizia che getta una nuova luce sulla vita privata del conduttore. Sembra infatti che Frizzi avesse una relazione parallela, una storia d’amore tenuta nascosta.

La sua vita privata, pur sempre al riparo dai riflettori, era caratterizzata apparentemente da una grande serenità. Sposato dal 2014 con la giornalista Carlotta Mantovan, con cui aveva avuto una figlia, Stella, Frizzi era un padre presente e un marito amorevole. La famiglia era il suo rifugio, il suo porto sicuro, e nessuno si sarebbe aspettato che fosse in grado di tradire.

Ecco chi è l’amante

Frizzi ha scelto come sua amante una donna più giovane e molto famosa. Lo ha fatto mentre era sposato, non con Carlotta Mantovan, bensì con Rita Dalla Chiesa. Il loro fu un matrimonio durato ben 10 anni e terminato proprio a causa del tradimento di Fabrizio Frizzi. Rita, però, ha sempre speso belle parole per lui: “Fabrizio ha dieci anni meno di me e questo mi procurava insicurezza. Ha sempre avuto molte ammiratrici. Lui si è sempre comportato in modo molto corretto, è una persona perbene”.

L’amante segreta era la giovane Graziella De Bonis, una corista che lavorava nel programma Domenica in. Rita, a detta sua, aveva capito sin da subito del tradimento: “Lo amavo talmente tanto che l’ho capito dalle sue assenze, da certi sguardi, da un’improvvisa mancanza di dialogo”. Sempre Rita ha aggiunto poi altri dettagli sulle emozioni provate in quel periodo: “Speravo che tornasse da me quando è finita con lei, ma alla fine non ce l’ho fatta più. Forse ho sbagliato: avrei dovuto “abbozzare”, come si dice a Roma, e gli sarebbe passata. Ma temevo che avendolo fatto una volta lo rifacesse ancora”.

Cuore infranto

L’ex moglie di Fabrizio Frizzi con il cuore a pezzi dopo il tradimento ha confessato: “Ero convinta che non ci saremmo mai lasciati. È stato per colpa di una di queste signorine, che si è intromessa nel nostro rapporto in un momento in cui eravamo deboli. Lei ha avuto gioco facile, ma poi non è durato” riferendosi alle tanti corteggiatrici del presentatore.

Infatti, la storia con Graziella non durò a lungo. Nel 2001 Fabrizio incontrò Carlotta, una fiaba che inizia sul palcoscenico di Miss Italia dove lui era conduttore e lei concorrente. Con venticinque anni di differenza, la loro storia d’amore durò dodici anni.