The Family, anticipazioni di sangue: parte il colpo di pistola e nessuno è più al sicuro | Fine tremenda

In The Family succederà di tutto, non potete immaginare cosa vi aspetta la prossima settimana. Gli scontri saranno violenti.

The Family è una di quelle serie che è entrata in punta di piedi nel palinsesto italiano e ha conquistato man mano sempre più spettatori, fino a diventare un grande successo di pubblico.

Questo serial narra di un amore tormentato, quello tra Aslan, manager di un’importante discoteca, e Devin, una psicologa. I due, conoscendosi, stringeranno un legame d’amore molto forte, ma il destino a quanto pare non è dalla loro parte.

Tra tradimenti e amori proibiti, The Family è l’adattamento della serie statunitense I Soprano, con qualche cambiamento per rendere il tutto ancora più interessante.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate e vi assicuriamo che la prossima settimana troverete pane per i vostri denti: non potete immaginare cosa accadrà.

Anticipazioni The Family

Tra Hülya e Yagmur le cose non stanno migliorando affatto, anzi: la donna vuole escludere Yagmur dalla sua famiglia e non la invita alla festa organizzata nella loro villa. Per fortuna il resto del parentado si oppone a questa scelta, dimostrando di essere vicino a Yagmur. Purtroppo per lei però, la perfida Hülya riuscirà a convincere Ekrem che i due non sono fatti per stare insieme, e la coppia rischia seriamente di lasciarsi.

Nel frattempo, Aslan e Devin cercano di passare una serata tranquilla con amici, ma a quanto pare Devin ha un brutto presentimento, tanto che porta con sé una pistola per proteggersi, pronto a fare fuoco. Ma Devin scopre ben presto che il pericolo si nasconde proprio all’interno della famiglia: Ibrahim uccide l’avvocato Suat, ma su ordine di Hülya. Aslan, scoperto che c’è sua madre dietro tutto questo, non ci vedrà più dalla rabbia.

Cosa succederà?

Hülya proprio non riesce a non prendersela con chi non le va a genio e, dopo aver separato Ekrem e Yagmur, comincia a gettare i semi della discordia tra Devin ed Ergun. A questo punto viene difficile non odiare la donna. Ma c’è di peggio: Ilyas scopre che sia Atilla che Serhat sono finiti in un giro di droga e, insieme a Iskender, perquisisce l’appartamento dove i due si incontravano per spacciare. Qui però trovano qualcosa di ben più assurdo della droga: nell’appartamento c’è il dito del figlio di Ilyas.

La situazione precipita ulteriormente quando Yagmur litiga pesantemente con Ekrem, mentre Ceylan se la prende con Hülya: la donna la accusa di immischiarsi nella sua vita senza che ne abbia il diritto. Lo scontro è talmente violento che Ceylan finisce per chiudersi in camera sua e ingoia le pillole che le aveva dato Atilla. La puntata si chiude qua, con un enorme interrogativo sul futuro di Ceylan e non solo. Non c’è che dire: la prossima settimana The Family regalerà grandi emozioni.