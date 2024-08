Chiara Ferragni, ufficializza il nuovo amore: scatta il bacio dei record | Finalmente è innamorata

Chiara Ferragni ha riscoperto l’amore e questa volta c’è un “bacio dei record”: ecco chi è la sua nuova fiamma.

Nel bene o nel male, alla fine si parla sempre di lei: Chiara Ferragni continua a riempire le pagine di gossip, sia quando è lei a esporsi al pubblico sia quando lo fa l’ex marito.

Adesso sembra che il motivo per cui si sta parlando molto di lei sia un nuovo amore. La notizia è talmente di interesse per il pubblico che si parla già di “bacio dei record”.

La nuova fiamma dell’influencer è talmente conosciuta che il web è esploso e sta cercando di conoscere tutti i dettagli di questo nuovo amore.

Tra una vacanze a l’altra, Ferragni sta facendo parlare di sé per questioni di cuore molto interessanti. Che finalmente abbia ritrovato l’amore dopo la batosta con Fedez?

Chiara Ferragni ha ritrovato l’amore?

I fan dell’influencer sperano che la notizia sia vera e in effetti questa volta fanno bene a sperare: tanti hanno confermato un avvicinamento tra Chiara Ferragni e un uomo molto conosciuto nel mondo dell’imprenditoria. Stiamo parlando di Silvio Campara, CEO di Golden Goose, un marchio di scarpe di lusso conosciuto in tutto il mondo. Ex modello e ora imprenditore, sembra che Campara sia stato visto più volte in compagnia dell’influencer.

Mentre Fedez continua a frequentare Garance Authiè, anche Ferragni sembra si sia data da fare per trovare una nuova felicità. C’è chi parla già di un “bacio da record” tra i due e chi non vede l’ora di mettere le mani su una prova così scottante.

Un bacio che vale molto

Non ci sono ancora conferme sul fatto che Ferragni e Campara si stiano frequentando, ma comunque qualche contatto tra i due c’è stato, almeno secondo quanto dicono gli esperti. Ora i fan non vedono l’ora di vedere una foto che provi effettivamente il flirt e i paparazzi stanno impazzendo per essere i primi a cogliere almeno un bacio tra i due. Da quando l’influencer si è lasciata con il marito, tutti stanno cercando di beccarla con un nuovo uomo e spiattellare la nuova relazione sui giornali di gossip.

Essere i primi a scattare la foto non è solo una questione di onore, ma anche di soldi: secondo Fabrizio Corona, esperto di queste situazioni, una foto del bacio tra Ferragni e Campara (o di qualsiasi altra nuova fiamma) potrebbe arrivare a valere anche 6 mila euro, un vero record. Ecco perché i paparazzi sono così interessati a beccarli: con un solo scatto sarebbero a posto pe run po’ con le finanze. Il motivo è che l’influencer è sulla bocca di tutti, quindi è un argomento “hot” per il gossip. Chissà chi riuscirà a fotografare il bacio e provare il nuovo flirt di Chiara Ferragni.