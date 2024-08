Beatrice Luzzi, scontro con Perla e Mirko: parole durissime verso la coppia scoppiata, non è riuscita a trattenersi.

Le parole di Beatrice Luzzi su Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono state ampiamente criticate.

Adesso proprio quelle parole diffuse nel video condiviso su Instagram stanno di nuovo assumendo importanza alla luce di quanto accaduto in questi giorni tra Perla e Mirko.

La vittoria di Perla e Mirko al Grande Fratello era stata commentata dalla stessa Luzzi, che in quell’occasione non aveva nascosto il proprio pensiero.

Ma che cosa aveva detto l’attrice, autrice televisiva e attivista italiana, volto noto del mondo dello spettacolo e della televisione? Ora vi sveliamo che cosa è accaduto.

Le parole di Beatrice Luzzi in occasione della vittoria di Perla e Mirko al Grande Fratello

Il Grande Fratello, il programma televisivo italiano di genere reality in onda su Mediaset dal 14 settembre 2000, è arrivato alla diciassettesima edizione. Tra i concorrenti di una delle Case più famose della tv, quest’anno i protagonisti indiscussi sono stati Mirko e Perla. Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno conquistato il cuore dei telespettatori con i loro modi di fare e con le loro personalità. I fan hanno subito preso in simpatia la coppia e hanno sperato che il legame tra i due potesse divenire sempre più forte. La coppia Mirko-Perla ha trionfato su tutte le difficoltà ed è divenuta la più amata dal pubblico del Grande Fratello. La notizia della separazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, diffusa in questi giorni, ha suscitato la disperazione dei fan sui social. Sul web è tornato alla ribalta un video che mostra il commento di Beatrice Luzzi dopo la vittoria della coppia.

Concorrente al Grande Fratello 17 su Canale 5 e nelle ultime settimane ospite a Pomeriggio Cinque sempre su Canale 5, Beatrice Luzzi nell’ultimo anno è stata una presenza costante del mondo Mediaset. Molto seguita sui social, Beatrice conta un numero elevato di followers. Proprio i suoi followers hanno ripreso in questi giorni un video condiviso sulla pagina Instagram @grandefratellotv in cui la donna esprimeva la sua idea sulla coppia vincitrice.

Le parole di Luzzi sulla coppia vincitrice del Grande Fratello

Poco dopo la finale dell’ultimo Grande Fratello, Beatrice Luzzi era stata chiamata a commentare la vittoria di Perla. L’attrice, tra le risate, ha commentato ironicamente il rapporto tra i due innamorati con queste parole: “Allora ragazzi…. ha vinto l’amore! E speriamo che duri… oltre la finale”.

Le parole di Beatrice Luzzi sul Grande Fratello dopo la finale avevano aperto un dibattito tra i fan del programma e della coppia, suscitando reazioni contrastanti. Ora in molti affermano che Beatrice Luzzi avesse previsto come sarebbero andate davvero le cose.