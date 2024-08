Belen, dopo la rottura con Galvano arriva la stoccata sui social: la reazione è apparsa eccessiva | “Volano piatti e bicchieri”

Ogni fiaba d’amore di Belen Rodriguez non ha un lieto fine e ora che è di nuovo single non trova conforto nemmeno sui social.

In questo ultimo periodo si vociferava che l’era di ‘Belen Rodriguez’ starebbe giungendo al termine e che ormai non riesce più a fare nulla se non cambiare partner troppo spesso e promuovere oggetti sulla sua pagine ufficiale di Instagram. Tuttavia, l’argentina vuole dimostrare che ha ancora qualcosa da dare, sia in campo lavorativo che in quello affettivo.

Conosciamo bene le svariate storie d’amore di breve durata che la Rodriguez ha avuto in questi ultimi anni e l’ultimo suo compagno di avventure è stato Angelo Galvano, ingegnere siciliano che sta ben lontano dai riflettori e dal mondo patinato dello spettacolo. Verbo al passato perché da poco tempo pare che tra i due si sia rotta la magia del sentimento.

Dopo una prima parte d’estate trascorsa insieme, tra Belen e Angelo pare sia definitivamente finita e questa notizia è stata confermata da uno degli esperti di gossip più noti, ovvero Alessandro Rosica, sulla sua pagina Instagram con una didascalia piuttosto eloquente: “…dato che ad ogni fine storia “da buona Sud Americana“ volano piatti e bicchieri”. Lo scoop è uscito anche sul settimanale Diva e Donna con tanto di foto allegate che mostrano come la coppia era felice e una dichiarazione scioccante della stessa sudamericana.

Belen ha infatti ammesso: “Ora ho paura di invecchiare da sola…” e sulla soglia dei suoi 40 anni probabilmente crede di finire con i capelli bianchi senza un uomo accanto. Paure infondate? Non lo sappiamo ma una cosa è certa: la conduttrice argentina è davvero sfortunata in amore, almeno stando alle statistiche che dimostrano come ogni sua relazione finisca (presto o tardi).

Perché è finita con Angelo Galvano

Dopo aver trascorso diverso tempo insieme e condiviso le vacanze estive, Belen Rodriguez e Angelo Galvano si sarebbero detti addio per sempre. Stando a quanto riportato sia da Diva e Donna che da Alessandro Rosica, la storia d’amore tra l’ingegnere siciliano e la presentatrice argentina sarebbe arrivata a capolinea.

Una notizia che ha spiazzato i fan della donna dato che Galvano ha anche conosciuto i figli di Belen, indizio che ha portato a pensare che la cosa si stava facendo seria. Nonostante il grande passo di far conoscere la sua famiglia al giovane uomo, l’amore tra i due è finito ma la Rodriguez non ha ancora spiegato il motivo. In compenso, però, ha rivelato di temere di invecchiare da sola (quindi forse non smetterà di cercare la sua dolce metà?).

Progetti futuri

Il mondo del web ha reagito in modo piuttosto freddo riguardo la notizia dell’ennesima relazione finita di Belen e si sono chiesti se ci fosse qualcosa in lei che non funziona come dovrebbe dato che cambia uomo così spesso. La Rodriguez, quindi, non riesce nemmeno a trovare supporto da chi dice di apprezzarla e la stoccata sui social arriva proprio da lei stessa.

Anche se l’indiscrezione sulla rottura non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati, i più attenti hanno notato che Belen ha smesso di seguire sui social Andrea dimostrando che probabilmente è davvero finita. Adesso la Rodriguez ha altro a cui pensare perché, smentendo le malelingue riguardo alla fine della sua carriera, deve concentrarsi per la conduzione di due nuovi programmi nella prossima stagione televisiva: Only Fun e Amore alla prova, rispettivamente su Nove e Real Time.