Federica Pellegrini, la notizia più brutta arriva dal marito: Matteo Giunta lo ha comunicato tramite i social | Non ci sarà…

A gettare un’ombra di preoccupazione sui fan della Pellegrini sono state le ultime parole del marito, Matteo Giunta, pubblicate sui social.

Un’ombra di preoccupazione si è abbattuta sul mondo dello sport italiano. Matteo Giunta, marito e allenatore di Federica Pellegrini, ha pubblicato un messaggio criptico sui suoi profili social che ha allarmato i fan della Divina.

Si tratta di un post su Instagram in cui l’allenatore, e marito della campionessa olimpica, ricorda la sua prima medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Atene nel lontano 2004. L’immagine postata, insieme alle sue toccanti parole hanno acceso le preoccupazioni dei suoi follower.

L’immagine scelta, un’istantanea di un passato glorioso, è come un enigma che attende di essere decifrato. I fan, con il fiato sospeso, cercano di interpretare ogni parola, ogni sfumatura di quel post. Si tratta di un addio, di un nuovo inizio o semplicemente di un modo per celebrare un’epoca indimenticabile?

Cosa succede alla Pellegrini?

La quinta olimpiade in carriera per Federica Pellegrini è stata quella di Tokyo 2020, dove non ha conquistato alcuna medaglia ma ha comunque messo a segno un record. Partecipandovi è diventata la prima nuotatrice ad aver raggiunto la finale olimpica nella stessa specialità in cinque edizioni consecutive. L’anno successivo la sua straordinaria partecipazione a Tokyo, Federica Pellegrini si è ritirata ufficialmente dalle competizioni il 30 novembre 2021.

L’Olimpiade di quest’anno a Parigi sarà la prima nella quale la campionessa azzurra non è protagonista come atleta. Diversamente, sarà comunque presente nella capitale francese perchè a partire dal 4 agosto 2021 la Pellegrini è entrata a far parte del Comitato Olimpico Internazionale. A ricordare la prima essenza della Pellegrini ai Giochi è stato il marito, Matteo Giunta, ha condiviso sui social un messaggio malinconico.

Il post di Matteo Giunta

Le parole di Matteo Giunta sono estremamente commoventi, tanto che la stessa Pellegrini non si è potuta frenare dal rispondere immediatamente. Giunta scrive: “Questa sera, per la prima volta dopo 20 anni, nella finale dei 200 stile alle Olimpiadi non ci sarà una corsia con il tuo nome!” sottolineando il lungo percorso che ha reso celebre la campionessa italiana.

Il post continua con le seguenti parole: “E niente… fa un certo effetto #legend” conclude regalando ai fan un tuffo nel passato e un momento di grande nostalgia anche per la stessa Pellegrini. La replica di Federica Pellegrini, difatti, non si è fatta attendere: “Già sono in crisi…ti ci metti pure tu”, ha commentato lei sotto al post aggiungendo delle emoji con le lacrime.