Belen Rodriguez, è già finita con nuovo fidanzato: gli ha mandato un messaggio forte e chiaro | È successo poco prima di…

Belen Rodriguez ha già chiuso la sua relazione con il nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano, ecco il messaggio inviato che non lascia dubbi.

Il 30 giugno, in una splendida giornata toscana, Cecilia Rodriguez ha coronato il suo sogno d’amore sposando Ignazio Moser dopo sette anni di relazione. La cerimonia, intima e romantica, ha visto la partecipazione di amici e parenti, ma soprattutto della sua prima sostenitrice: Belen Rodriguez.

Il legame tra le sorelle Rodriguez è noto per essere particolarmente forte. Cecilia e Belen hanno sempre condiviso i momenti più importanti delle loro vite, sostenendosi a vicenda nelle gioie e nei dolori. Non sorprende quindi che Belen si sia commossa profondamente durante la cerimonia, visibilmente toccata dal momento speciale della sorella minore. Forse, dietro quelle lacrime di gioia, si nascondeva anche un pensiero nostalgico al suo matrimonio con Stefano De Martino, terminato più di un anno fa.

Nel frattempo, la vita sentimentale di Belen continua a far parlare di sé. Dopo una breve relazione con Elio Lorenzoni, Belen aveva deciso di prendersi una pausa e rimanere sola. Tuttavia, il destino aveva altri piani, e ha incontrato Angelo Edoardo Galvano.

Angelo, 34 anni, originario della Sicilia ma residente a Milano, lavora come ingegnere nel settore energetico. A differenza dei precedenti fidanzati di Belen, Angelo è una persona riservata e non fa parte del mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram è privato, segno della sua volontà di mantenere la propria vita personale lontana dai riflettori. Tuttavia, nonostante Belen sembrasse particolarmente vicina al suo nuovo uomo, non tutto sta filando liscio come l’olio: Angelo era il grande assente al matrimonio Moser – Rodriguez.

Una rottura imminente?

La storia tra Belen e Angelo ha suscitato curiosità e chiacchiere, soprattutto a causa dell’assenza di Angelo al matrimonio di Cecilia e Ignazio. Belen è arrivata da sola, scatenando voci di una possibile rottura. Che il bel giovanette non fosse presente alla cerimonia è stato notato da tutti e le speculazioni su una storia che stava appassionando in molti ma che sarebbe già finita, si susseguono veloci nelle ultime ore.

Al matrimonio, Belen si è comunque divertita moltissimo. Ha ballato, cantato e si è lasciata andare, commuovendosi durante i momenti più emozionanti della cerimonia. Una scena che ha fatto il giro delle riviste di gossip e delle pagine social è stato il ballo caliente tra Belen e Tony Effe, sulle note di “Sesso e Samba”, la nuova hit del rapper e di Gaia. Questo momento di complicità ha fatto pensare a molti che fosse un messaggio per Angelo, lasciato a casa. E’ già addio tra la Rodríguez ed il giovane ingegnere?

La storia procede!

Tuttavia, fonti vicine alla coppia assicurano che tutto procede per il meglio: Angelo, infatti, è molto apprezzato dalla famiglia Rodriguez e la sua assenza sarebbe dovuta solo alla sua natura riservata. Inoltre, Belen non voleva togliere attenzione alla sorella in un giorno così speciale. Nonostante le voci di crisi, sembra che Belen e Angelo stiano vivendo un momento felice della loro relazione. La conduttrice argentina potrebbe aver finalmente trovato una persona con cui condividere la sua vita, lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. Chissà, forse Angelo è davvero l’uomo giusto per lei.

La famiglia Rodriguez ha sempre affascinato il pubblico italiano con le loro vite intrecciate tra amore, passione e un pizzico di dramma. Il matrimonio di Cecilia e Ignazio ha rappresentato un nuovo capitolo in questa saga familiare, celebrato con gioia e un tocco di commozione. E mentre Belen continua a far parlare di sé, la speranza è che possa trovare la felicità e la stabilità che merita, magari proprio con Angelo al suo fianco.