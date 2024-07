Giulia De Lellis e Tony Effe, ufficializzano la loro relazione in un momento importante: la foto fa il giro del web | Lei preoccupata per Damante

Giulia De Lellis e Tony Effe ufficializzano la loro storia davanti a tutti in un momento importante, ma lei si preoccupa per Andrea Damante.

L’estate, si sa, è uno dei periodi più caldi dell’anno non soltanto per le temperature che caratterizzano le nostre città ma anche per le relazioni che nascono e bruciano di passione. Due volti ben noti dello spettacolo italiano stanno vivendo proprio questo momento e si tratta di Giulia De Lellis e Tony Effe.

L’influencer e il rapper starebbero vivendo una relazione appassionante iniziata poco tempo fa ed entrambi hanno dimostrato come ci sia molta affinità tra loro. Di recente, i due sono stati avvistati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dello scorso 30 giugno in Toscana mettendo in mostra un certo tipo di comportamento.

Al matrimonio Rodriguez-Moser erano presenti numerosi volti famosi ma chi ha attirato l’attenzione su di sé sono stati la De Lellis ed Effe, soprattutto la prima per via del look scelto. Molti utenti del web, infatti, hanno ampiamente criticato l’outfit di Giulia perché si trattava semplicemente di un vestito rosa molto leggero e praticamente del tutto trasparente che mostrava l’intimo.

Il popolo del web ha commentato la sua scelta con critiche molto pesanti ma ciò che ha rubato la scena ai neo-sposini è stata la presenza sia dell’influencer che del rapper nello stesso luogo, più un ‘terzo incomodo’. Stiamo parlando del fatto che al matrimonio c’era anche Andrea Damante, alias lo storico ex fidanzato della De Lellis.

Giulia e Tony sempre più vicini

Nonostante Giulia De Lellis abbia affermato in una recente intervista di essere single, gli atteggiamenti che ci sono stati tra lei e Tony Effe sono difficilmente equivocabili. Alla rivista Chi non è certo mancata l’occasione di pizzicarli e in una specifica foto possiamo vedere come Giulia e Tony siano molto complici.

Tuttavia, tra loro c’era anche Damante e i fan della coppia Giulia-Andrea hanno sperato in un ritorno di fiamma che, però, non pare ci sarà. Durante la festa, dopo una foto scattata a Damante e Moser inaspettatamente dalla De Lellis, Andrea si è dileguato. Nello scatto si nota come il DJ sia sorpreso dall’azione di Giulia a scattare una foto a lui e al suo amico Ignazio ma poco dopo lascia l’evento.

Meglio non creare panico

Dopo la celebrazione delle nozze, come ben sappiamo, ci si riunisce per il rinfresco e nella scelta delle sedute la De Lellis ha agito con furbizia. Come ci spiega l’esperta di gossip Deianira Marzano, Giulia ha deciso di sedersi ad un tavolo lontano da Tony Effe per una buona ragione. Malgrado la sua vicinanza con il rapper, ha deciso di sedersi altrove stupendo i presenti e i suoi fan.

Questa mossa di Giulia nasconde una motivazione semplice, ovvero la volontà di non creare caos con Damante. Con queste parole la Marzano chiarisce il gesto di Giulia De Lellis nello scegliere un tavolo lontano da Tony Effe, anche se con quest’ultimo starebbe avendo un flirt tipicamente estivo. Che sia vero o meno, non ne abbiamo la certezza perché nessuno dei due ha smentito o confermato ma il loro atteggiamento rivela più di mille parole.