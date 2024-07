Gianni Sperti, l’ha fatta ‘licenziare’ da Uomini e Donne: arriva la dichiarazione al veleno dopo l’accaduto | Che serpe

Gianni Sperti fa una dichiarazione che mette scompiglio nella prossima edizione di Uomini e Donne, ha fatto licenziare proprio lei.

Il dating show più famoso di Canale 5 si è concluso da poco ma già sembra che per la prossima edizione ci saranno cambiamenti drastici e l’assenza di un personaggio rilevante. L’opinionista Gianni Sperti ha fatto delle dichiarazioni inimmaginabili riguardo ad una donna molto importante nel cast di Uomini e Donne.

Proprio a causa di queste sue affermazioni, la donna è stata licenziata e molto probabilmente non la rivedremo più nella prossima edizione del programma. Il commento di Sperti è caratterizzato da toni aspri e severi che mette in cattiva luce la protagonista della vicenda. Nessuno si sarebbe mai immaginato che proprio lei sarebbe stata cacciata dalla trasmissione.

Dopo quello che Gianni Sperti ha confessato, la redazione di Uomini e Donne potrebbe seriamente pensare di eclissare la donna e di non farla più tornare nello studio del dating show per l’edizione 2024-2025. Le parole al vetriolo dette dall’opinionista veterano di U&D hanno gettato nello scompiglio più totale l’intera trasmissione, scioccando persino il pubblico da casa.

Una dichiarazione al veleno di questa portata rivolta proprio a lei non se la sarebbe aspettata nessuno ma Sperti ha parlato e adesso la redazione del programma deve prendere alcuni provvedimenti piuttosto seri. Infatti, c’è un’elevata probabilità che non rivedremo questa donna nella prossima edizione.

La dichiarazione di Gianni Sperti

L’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha fatto delle dichiarazioni inaspettate riguardanti alcuni concorrenti del dating show. Prima di tutto, ha sottolineato come la scoperta della falsità dimostrata da Mario Cusitore nei confronti di Ida Platano l’abbia fortemente sconcertato e poi ha sparato a zero su una dama del trono over.

Sperti non è riuscito a trattenere il suo commento al vetriolo nei confronti di una delle dame del torno over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Aurora Tropea e del suo commento velenoso nei confronti di un’altra dama del programma. Aurora ha commentato la gonna troppo corta di Cristina Tenuta con solo due parole: che serpe.

Le conseguenze

Questo episodio con protagoniste due donne ha lasciato Gianni Sperti senza parole, che non riesce a credere che ancora oggi si possano fare dei commenti sessisti riguardanti il modo di vestirsi che adottano alcune donne. Oltretutto, il commento al vetriolo che ha giudicato Cristina solo per un capo di abbigliamento è stato fatto da un’altra donna e questo ha scioccato ancora di più Sperti.

Alla luce delle dichiarazioni dell’opinionista di Uomini e Donne, la dama Aurora Tropea potrebbe rischiare seriamente di restare fuori dall’edizione 2024-2025 del dating show. La decisione spetta alla redazione del programma e staremo a vedere se il commento velenoso espresso dalla dama risulterà esserle fatale.