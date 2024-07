Uomini e Donne, il più odiato si prende il trono Over: ha dimenticato la dama velocemente per un’altra donna | Prenderà mazzate

A Uomini e Donne vedremo uno dei personaggi più discussi (ma anche odiati) di questa passata edizione, adesso si è preso il trono.

Uomini e Donne si è concluso da poco ma si parla già della prossima edizione prevista per settembre: la curiosità è tantissima e molti si stanno chiedendo chi saranno i prossimi corteggiatori e corteggiatrici, ma soprattutto dame e cavalieri.

Al momento è già uscito un nome, ma non è piaciuto molto al pubblico: sul trono over siederà uno dei personaggi più odiati della scorsa edizione.

A quanto pare Maria De Filippi non avrebbe ascoltato i commenti del pubblico, o forse li ha sentiti molto bene e ha deciso di ammettere proprio questa persona sul trono per animare le discussioni.

Lui che ha dimenticato la sua dama in men che non si dica e si è ributtato già su un’altra sta già facendo ampiamente discutere. Ne succederanno delle belle.

Uomini e Donne, il corteggiatore che fa discutere

Il nuovo protagonista del trono over è stato un corteggiatore non particolarmente apprezzato dal pubblico, tanto che ha fatto piangere la dama per cui si era presentato e ha pure abbandonato il programma. Le sue parole nei confronti della dama sono state davvero molto dure e i telespettatori sono stati contenti quando se n’è andato di sua spontanea volontà. Il corteggiatore ha detto di sentirsi una ruota di scorta, un ripiego, e quindi ha deciso di tagliare i ponti con la dama.

Il suo ritorno nel programma potrebbe scatenare reazioni contrastanti, ma potrebbe anche essere la sua occasione per redimersi da comportamenti che il pubblico ha considerato esagerati e sbagliati. Per di più, l’uomo cambierebbe ruolo e questo potrebbe comportare un bel cambiamento anche in lui. I telespettatori però non sono molto convinti.

Sul trono uno dei più odiati

Secondo le ultime indiscrezioni, a settembre sul trono over potrebbe tornare Pierpaolo Siano, ex corteggiatore di Ida Platano che ha fatto discutere il pubblico in più occasioni per i suoi modi non proprio apprezzati. Stando a quanto aveva detto l’ex corteggiatore, era stato particolarmente colpito da Maura. Addio Ida Platano! La donna però ha già scelto Gianluca, e infatti il pubblico sta già storcendo il naso di fronte a questa sua affermazione.

Pierpaolo ha chiarito che non ha intenzione di fare alcun passo avanti perché non vuole rovinare una bella coppia come la loro, ma le sue parole non sono state accolte nel migliore dei modi. Ma non vi preoccupate, c’è qualcuno che sicuramente lo rimetterà in riga: parliamo ovviamente di Tina Cipollari. Senza peli sulla lingua, l’opinionista di certo non le manderà a dire e, se l’uomo farà qualche passo falso, sarà pronta a rimetterlo in riga senza farsi intimorire. Si prospetta una nuova stagione piena di colpi di scena.