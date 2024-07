Ignazio Moser, ha dovuto cancellare tutto poco prima delle nozze con Cecilia: momenti di panico e alcuni lo hanno visto | Ecco cos’è successo

Una situazione di panico ha visto protagonista proprio Ignazio Moser il giorno delle sue nozze, poco prima ha dovuto cancellare tutto.

Lo scorso 30 giugno si è celebrato uno dei matrimoni più attesi di questa estate 2024, ovvero quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia ha celebrato la loro unione in Toscana con un rituale e un rinfresco pieni di amore, affetto, amici e parenti. I fiori d’arancio sono sbocciati anche per la sorella di Belen ma adesso saltano fuori gli altarini.

Nonostante le nozze siano andate bene, il loro ‘dietro le quinte’ nasconde un segreto piuttosto grave e imbarazzate riguardante il fresco sposo. Ignazio si è visto costretto a cancellare tutto poco prima del matrimonio, mettendolo in forte difficoltà. Infatti, in molti hanno notato come l’uomo era decisamente agitato durante la celebrazione.

Ecco spiegato il motivo del suo comportamento un po’ troppo emotivo: Moser ha dovuto eliminare ogni cosa poco prima di pronunciare il fatidico ‘sì’ davanti a Cecilia e questo lo ha reso particolarmente nervoso. A quanto sembra, la cancellazione eseguita da Ignazio sarebbe stata fatta ‘per colpa’ della Rodriguez e per questo lui sembrava ancora più agitato.

Una rivelazione fatta dallo stesso Moser che, proprio nel momento cruciale e più emotivo di tutti durante un matrimonio, ha scombussolato tutti i presenti compresa, ovviamente, la sposa. Nell’attimo poco prima dello scambio delle fedi e della parola ‘sì’, Ignazio Moser ha fatto una confessione inaspettata davanti a tutti i presenti.

Il segreto di Ignazio Moser

L’ex ciclista non è riuscito a mantere il segreto e ha rivelato a tutti il suo obbligo nel dover cancellare tutto poco prima delle nozze. Durante la cerimonia, Moser ha affermato di aver scritto un discorso per Cecilia ma poi si è visto costretto a cancellarlo completamente per via di quello che la Rodriguez aveva detto.

Infatti, poco prima della celebrazione la donna aveva espresso il suo parere riguardo alla preparazione dei discorsi da dire davanti all’altare e aveva definito questa pratica come una cosa ‘da sfigati’. Sentendo queste parole, Ignazio si è mosso per esaudire il desiderio inconsapevole della sposa e ha cancellato il suo discorso per non apparire ‘uno sfigato’ davanti ai suoi occhi.

Il discorso improvvisato

Dopo che Ignazio ha svelato a tutti i presenti questo cambio di rotta repentino poco prima delle nozze, ha deciso di optare per un discorso improvvisato dettato dalle emozioni percepite lì e allora. Quando lo sposo ha spiegato perché aveva cancellato tutto, la sposa si è visibilmente sorpresa e con lei anche tutti i presenti.

Probabilmente Cecilia non credeva che il suo futuro marito la stesse ascoltando ma l’improvvisazione di Moser ha comunque colpito dritto al cuore, emozionando la Rodriguez. Ignazio si è focalizzato sulle loro prime volte e ha sottolineato come il suo amore per lei sia sempre vivo e fresco, come se l’avesse conosciuta ieri. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono finalmente sposati e adesso avanti con le prossime nozze.