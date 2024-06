Ignazio Moser, prima delle nozze ha confessato la sua ossessione segreta: a Cecilia non piace per niente metterlo | Beccato con…

Ignazio Moser ha rivelato poco prima delle nozze una sua ossessione che ormai va avanti da anni, però a Cecilia non piace proprio.

Questa estate 2024 sarà all’insegna dei matrimoni tra VIP e anche se per alcune regioni d’Italia in bel tempo sembra ancora un miraggio, queste coppie famose non si lasciano abbattere e non vedono l’ora di pronunciare il fatidico ‘sì’ all’altare. Tra i VIP che presto convoleranno a nozze ci sono Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

La coppia celebrerà il loro matrimonio il prossimo 30 giugno, quindi l’evento è praticamente dietro l’angolo. Tuttavia, malgrado i sette anni di relazione la Rodriguez ha scoperto solo da poco una passione del futuro marito che non condivide per nulla. Del resto, si sa: non si conosce mai nessuno al 100% e adesso Cecilia lo sa.

Pare proprio che Moser abbia un’ossessione segreta che non ha mai rivelato alla futura moglie ma che di recente è saltata fuori in modo inaspettato e con un riscontro per nulla positivo. Sono anni che l’ex ciclista è fissato con queste cose e vorrebbe inculcare anche alla sorella minore di Belen che, però, si rifiuta categoricamente.

Infatti, Cecilia non ha la minima intenzione di indossare un oggetto simile e anche se per Ignazio sarebbe un sogno divenuto realtà vedere la sua donna mentre lo indossa, deve rinunciarci perché lei non lo farà mai. A pochi giorni dalle nozze, Cecilia scopre questa ossessione segreta di Ignazio e adesso deve farci i conti.

L’ossessione segreta di Ignazio Moser

Ognuno di noi ha delle passioni che tiene per sé perché, magari, troppo imbarazzanti da mostrare agli altri o perché non ci sono state occasioni per rivelarle. In uno dei momenti più importanti per una donna, adesso Cecilia deve fare i conti con l’inaspettata sorpresa dell’ossessione mai conosciuta del suo futuro marito a pochi giorni dal matrimonio.

Ignazio sembra essere davvero un grande appassionato di questi oggetti piccoli ma molto ricercati e di svariate forme, dimensioni e colori ma la Rodriguez sembra essere del tutto contraria a tali accessori. Anni fa, durante i primi compleanni insieme, Moser aveva regalato a Cecilia proprio un oggetto del genere di colore rosa, facendo un buco nell’acqua perché lei non lo ha mai usato.

Un punto di disaccordo

La Rodriguez non accetterà mai di usare un oggetto simile perché non lo ha mati fatto e non ha la minima intenzione di cominciare adesso, anche se il suo futuro marito ne va pazzo. Stiamo parlando dell’ossessione maniacale di Ignazio Moser per gli orologi. L’uomo è davvero un grande appassionato di segnatempo e non esce mai senza.

Secondo le sue parole, per Moser l’orologio è un accessorio fondamentale che deve essere sempre in perfetta sincronia con l’outfit in generale. L’ex ciclista ha scoperto che alla sua futura moglie non piacciono i segnatempo quando, in passato, le aveva regalato un Cartier con il cinturino rosa restato mai indossato. Anche se Cecilia e Ignazio non condividono la passione per gli orologi, la coppia non vede l’ora di convolare a nozze; anche perché, di certo questo disaccordo non sarò motivo di ripensamenti o separazione.