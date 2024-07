Giovanni Ciacci è sparito dopo le ultime dichiarazioni contro le reti televisive: di lui si sono perse le tracce | Situazione gravissima

Situazione gravissima, Giovanni Ciacci è sparito. Aveva rilasciato dichiarazioni ferocissime contro le reti televisive e svelato i segreti.

Giovanni Ciacci, i cui comportamenti al GF Vip avevano tanto fatto discutere, è sparito dalla televisione dalla sua avventura nel reality. Le sue dichiarazioni contro le reti televisive sono state davvero pesanti.

Che fine ha fatto ora? In molti se lo chiedono dopo che, in seguito al caso Bellavia, era stato sommerso di odio sui social e non aveva mai riconosciuto quello che il pubblico aveva visto come un grosso errore e una mancanza di rispetto.

Ciacci ha parlato ai propri follower di alcune verità sulle reti televisive e ora è scomparso: se prima era presente pressoché ovunque, adesso le cose sono molto cambiate.

Ma cosa è accaduto davvero? La situazione è un po’ più complessa di ciò che si pensa. In ogni caso, al momento la carriera televisiva di Ciacci è in un momento di stop di durata sconosciuta.

La carriera in tv

Ciacci, conosciuto come lo “stylist dei vip”, si è fatto conoscere in televisione per aver partecipato a programmi come Detto Fatto, Vite da copertina e Ballando con le stelle. È stato grazie alla sua amica Valeria Marini se Ciacci si è avvicinato al mondo della televisione: la showgirl lo ha presentato a diverse sue amiche, le quali lo hanno scelto come costumista e stilista.

Lo stylist si è reso protagonista insieme ad altri concorrenti del GF Vip 2023 di alcune frasi molto cattive su Marco Bellavia, frasi che lo hanno portato all’eliminazione. Il caso Bellavia ha fatto infuriare i social per giorni e Ciacci è stato preso di mira dall’odio dei social. Adesso addirittura è stato allontanato dalla tv e le sue dichiarazioni contro le emittenti fanno venire i brividi.

La verità sulla sparizione di Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci ha deciso di parlare e lo ha fatto condividendo coi suoi follower alcune considerazioni davvero spaventose. Lo stylist delle star ha spiegato che in televisione esistono delle vere e proprie “blacklist”, ovvero elenchi di personaggi non apprezzati che non possono apparire nei programmi delle emittenti. Le motivazioni, ha spiegato, possono essere diverse, dalle simpatie all’orientamento sessuale e politico, e pare che Ciacci sia in ben tre blacklist diverse.

Insomma, lo stylist sarebbe una “persona non gradita” che quindi, almeno per il momento, non ha speranza di tornare in televisione. I VIP possono entrare e uscire dalle blacklist di continuo e non è chiaro se Ciacci riuscirà a redimersi. L’opinionista non ha rivelato il vero motivo per cui è finito in queste liste che ha giudicato “una forma di razzismo”, ma ha promesso che presto spiegherà tutto. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa si cela dietro questa situazione.