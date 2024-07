“Diego Abatantuono, uno str***o stronzo tremendo”, Jake La Furia si sfoga pesantemente dopo l’accaduto: ecco perché è arrabbiatissimo | Un brutto episodio di bullismo

Jake La Furia è davvero infuriato dopo il bruttissimo episodio di bullismo che lo ha segnata. Quello che racconta è pesante.

Jake La Furia, al secolo Francesco Vigorelli, è uno dei rapper più noti e influenti della scena musicale italiana, membro del celebre gruppo Club Dogo. Di recente, ospite del podcast di Fabio Rovazzi, ha rivelato un episodio estremamente controverso del suo passato che lo ha profondamente segnato, portandolo a riflettere sul trattamento ricevuto da una figura molto nota e da lui idolatrata.

Durante il podcast, Jake La Furia ha raccontato di un episodio di bullismo subito da un famoso personaggio, uno che tutti conoscono. Questo episodio ha lasciato una cicatrice emotiva nel rapper, tanto da farlo infuriare ancora oggi al solo pensiero.

Quello che ha vissuto è stato veramente pesante come ha dichiarato lo stesso Jake ed essere trattato male da qualcuno che ammirava così tanto per lui è stata una delusione enorme.

Nel racconto viene anche citato Diego Abatantuono, il celebre comico milanese, che avrebbe incontrato lo stesso Jake e si sarebbe reso protagonista di un altro singolare episodio. Di lui, l’artista ha rivelato un segreto: quello che è successo ha davvero stupito tutti i presenti. Jake è diretto e schietto e non si risparmia neanche su Abatantuono.

Cosa ha fatto infuriare Jake?

Jake mentre spiegava ai suoi intervistatori ciò che gli era successo, ha raccontato di aver incontrato un suo idolo, un calciatore nello specifico, e che questa persona lo ha trattato malissimo. Non ha fatto però il nome del calciatore per non metterlo in una situazione spiacevole, nonostante forse se lo “meriterebbe”.

Nel suo sfogo, Jake ha anche voluto sottolineare la differenza di comportamento tra il suo idolo calciatore e un altro famoso personaggio, Diego Abatantuono. “Contrariamente a quanto dicono tutti, Diego è una persona estremamente gentile e disponibile,” ha detto Jake. “Mi ha addirittura invitato a cena”, ha raccontato stupito. Questo contrasto ha fatto emergere ancora di più la delusione provata da Jake nei confronti del suo idolo calciatore.

La morale della vicenda

La lezione che Jake La Furia ha tratto da questa esperienza è chiara e amara: “Mai incontrare i propri idoli,” ha concluso. L’incontro con una figura che si ammira profondamente può infatti riservare brutte sorprese e spezzare l’illusione di perfezione che spesso si costruisce attorno a queste figure pubbliche.

Questa rivelazione di Jake La Furia è un monito e un incoraggiamento a trattare sempre gli altri con rispetto e umanità, indipendentemente dal proprio status o fama oltre che prima di ringraziare se stessi per il proprio successo forse è il caso di “onorare” i fan e gli ammiratori.