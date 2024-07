Uomini e Donne, la tronista si è ‘fatta’ il calciatore: addio al trono per il calcio e la bella vita | Ma lui è già fidanzato

La famosa tronista di Uomini e Donne lascia il trono e si fa il calciatore, cambio di vita e saluta ormai da lontano Maria De Filippi.

Il dating show più popolare di Canale 5 ha visto molti ex tornisti ed ex troniste fare successo in televisione e prendere un’altra via al di fuori della trasmissione. Tuttavia, nessuno si sarebbe mai aspettato che proprio lei dicesse di dire addio per sempre al trono per un calciatore e una vita fatta solo di agi e sfarzosità.

Eppure, poco dopo la fine dell’ultima edizione di Uomini e Donne, questa ormai ex tronista ha deciso di salutare per sempre il suo trono e la Queen di Canale 5, ovvero Maria De Filippi. Un cambio di vita radicale per la famosa tronista di U&D che preferisce la bella vita al dating show di Maria.

Molte volte abbiamo visto volti noti usciti da U&D e risbucati in altri programmi tv o in altre attività relative allo showbusiness. Nonostante questo, però, un simile voltafaccia proprio da parte sua non se lo aspettava nessuno e, invece, l’ormai ex tronista ha deciso. La dama ha mollato tutto per il calciatore e una vita ancora più sfavillante di prima.

In queste ore, sul profilo social di Instagram dell’ormai ex tronista sono stati pubblicati alcuni scatti che la ritraggono felice e rilassata in una località di mare molto alla moda e famosa tra i VIP. Secondo alcune indiscrezioni, la ragazza sarebbe in vacanza proprio un noto calciatore e, quindi, avrebbe detto addio a Maria e a U&D solo per lui.

I rumor corrono alla velocità della luce

Queste indiscrezioni vedono Angela Nasti come protagonista, l’ex tronista di Uomini e Donne del 2019 e sorella minore di Chiara Nasti. Secondo gli ultimi rumor, la Nasti sarebbe in vacanza ad Ibiza con il calciatore Gianluca Scamacca, l’attaccante dell’Atalanta. Gli utente del web lo hanno pensato a causa delle loro ultime storie pubblicate.

Spulciando i profili Instagram di entrambi, i follower più attenti sono riusciti a notare che i due hanno pubblicato scatti che mostrano paesaggi e oggetti praticamente identici. Non solo, Angela e Gianluca sarebbero andati in vacanza assieme ad Andrea Maestrelli e la fidanzata Sveva, i quali hanno postato altri scatti che li ritraggono insieme.

La conferma

Per il momento né la Nasti né Scamacca hanno confermato o smentito le voci riguardanti una loro possibile relazione, ma l’indiscrezione sulla loro presunta vacanza insieme ad Ibiza messa in evidenza da un utente del web è stata confermata da uno degli esperti di gossip più famoso in questo ultimo periodo.

Stiamo parlando di Alessandro Rosica e del fatto che ha confermato la vacanza in quattro che Angela Nasti, Gianluca Scamacca, Andrea Maestrelli e Sveva si stanno godendo. Non è la prima volta che la Nasti esce con un calciatore, infatti in passato è stata anche con Kevin Bonifazi (difensore del Bologna), Pierluigi Gollini (portiere dell’Atalanta) e Riccardo Sottil (attaccante della Fiorentina). Il problema è che lui è fidanzato, anche se si parlava di una leggera crisi, non è la prima volta che Scamacca tradisce la sua compagna, purtroppo una brutta nota risaputa. In questo caso i due sembrano proprio essere in incognito.