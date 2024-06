Uomini e Donne, il tronista molla la nuova fidanzata e va al Grande Fratello: “Gli serviva solo per…” | Ha ingannato tutti

Il tronista molla la nuovissima fidanzata scelta a Uomini e Donne per entrare al Grande Fratello, ecco a che cosa gli serviva lei.

Il dating show più famoso di Canale 5 è finito qualche settimana ma gli ex tronisti non smettono di stupire il loro pubblico che continua a seguirli. Uno tra gli ex ragazzi di Uomini e Donne ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire. O meglio: nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire così presto.

Pare proprio che un ex tronista abbia deciso di mollare tutto e di cominciare un’altra esperienza televisiva all’interno del reality show più longevo della rete Mediaset, vale a dire Grande Fratello. Il giovane aveva appena fatto la sua scelta a U&D, decidendo di iniziare una relazione sentimentale con un’ex dama che, a detta sua, era perfetta per lui.

Tuttavia, sembra che il tronista abbia fatto un’ulteriore scelta, ancora più impegnativa e duratura che potrebbe mettere a rischio la sua neonata storia d’amore. D’altronde, lo sappiamo: il GF mette a dura prova perché stare rinchiusi per molti mesi in una casa con tante persone fa perdere la cognizione della vita reale e crea legami anche quando fuori c’è qualcuno che aspetta.

I fan si sono detti stupiti della rivelazione di Brando a voler partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, perché credevano che adesso si sarebbe dedicato alla relazione con Raffaella, l’ex dama scelta a Uomini e Donne. Dopo un percorso piuttosto arduo al dating, dove Brando doveva scegliere tra lei e Beatriz, è riuscito a capire che i suoi sentimenti pendevano di più per Raffaella.

La reazione del web

Scoprendo le intenzioni di Brando, il popolo del web si è scatenato sui social con un diluvio di commenti che esprimono tutto il suo dissenso. Tra gli svariati commenti, solo una piccolissima percentuale si è detta contenta di rivederlo al GF, mentre la stragrande maggioranza degli utenti ha affermato di essere stufa di vedere sempre le stesse dinamiche.

Secondo molti, ormai non si lavora più: è sufficiente prendere parte ad un reality per guadagnare “soldi facili” e avere notorietà. Infatti, un utente social ha scritto: “Gli serviva solo per avere visibilità”, parlando per il dating show condotto da Maria De Filippi. All’inizio Brando si era presentato come un ragazzo semplice e con buoni propositi ma, alla fine, si è rivelato essere come tutti gli altri: affamato di fama.

Circolo vizioso

Un utente di Instagram ha insinuato che tutti i partecipanti siano dei raccomandati scrivendo: “È inutile che vado a fare il provino tanto prendono sempre gente dell’agenzie”. Potrebbe esserci un giro di nomi che ricade sempre sulle medesime scelte o su persone suggerite da altre più esperte. Quale che sia la verità, in molti si sono detti stanchi di queste dinamiche.

Ad ogni modo, Brando ha espresso il suo desiderio di partecipare anche al reality show di Canale 5 e Raffaella non può fare altro che sperare vada tutto bene e che tra loro non finisca poco dopo. Tuttavia, manca ancora il responso di Alfonso Signorini per scoprire se l’ex tronista sarà un futuro gieffino oppure no.