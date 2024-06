Temptation Island, segnalazione pericolosa: proprio lei è fidanzata con un altro fuori dal programma | Rischio squalifica

Temptation Island è appena iniziato ma arrivano già le prime soffiate spinose, proprio lei è già fidanzata fuori dal reality. Rischio per…

Il reality show più caldo di Canale 5 ha preso il largo lo scorso 27 giugno ma a Temptation Island i colpi di scena non mancano di certo. Il programma è cominciato da neanche una settimana e già circola una segnalazione piuttosto pericolosa che riguarda una concorrente. La ragazza sarebbe fidanzata con un altro e questo potrebbe causarle la squalifica.

In questa nuova edizione ci sono sette coppie, come l’anno scorso, e ognuna di esse ha una storia personale e interessante da raccontare. Alessia (30 anni) e Lino (29 anni) partecipano perché lei crede che lui la tradisca ed è stanca di stare dietro ad un uomo immaturo. Siria (22 anni) e Matteo (33 anni) stanno insieme da 7 anni ma lei non è sicura dei sentimenti di lui dopo che è riuscita a perdere 80 chili.

Christian (34 anni) e Ludovica (29 anni) partecipano perché lui ha scoperto che lei l’ha tradito due volte e vuole capire se la ragazza lo ama ancora. Jenny (26 anni) e Tony (41 anni) stanno insieme da 5 anni e lei ammette di non fidarsi più di lui. Luca (32 anni) e Gaia (24) partecipano perché lei è stata tradita tre volte e si sente incastrata in una storia infelice.

Martina (26 anni) e Raul (23 anni) sono stati insieme per 6 anni nel 2022 allontanandosi per poi rimettersi insieme da 10 mesi. Lei afferma che lui è troppo geloso e possessivo e non vuole convivere perché si sentirebbe soffocare. Vittoria (34 anni) e Alex (36 anni) partecipano perché lei si sente esclusa dalla vita di lui e vuole capire se può esserci un futuro per entrambi.

La segnalazione fatidica

Dopo aver fatto la conoscenza delle sette coppie in gara, poco dopo l’inizio del reality è arrivata una segnalazione piuttosto allarmante che riguarda una concorrente. Secondo quanto riportato, la ragazza sarebbe già fidanzata al di fuori del programma e questo potrebbe costituire un grosso ostacolo per il proseguimento della sua avventura.

Questa segnalazione è stata fatta da un utente anonimo che ha scritto a Deianira Marzano informandola sulla realtà dei fatti. La segnalazione riguarda una concorrente che sarebbe già fidanzata nella vita reale e questa fonte dichiara di conoscere entrambi e di aver parlato con lui che le ha confessato che sarebbe partito per un viaggio con la sua ragazza.

Concorrente a rischio

La ragazza protagonista della segnalazione è Marta (33 anni), di Lucca. La giovane donna è laureata in design e il lavoro dei suoi sogni era quello di diventare arredatrice di interni. Tuttavia, si è resa conto che passare la sua intera vita davanti ad un PC non era il suo ideale e così ha cambiato drasticamente rotta.

Adesso Marta lavora e gestisce un ristorante e il suo tempo libero lo dedica al disegno, alle passeggiate e ai viaggi. La segnalazione sembra coincidere con Marta perché il messaggio inviato a Deianira dichiara che la ragazza in questione ha un ristorante che gestisce assieme al suo ragazzo e proprio quest’ultimo un mese fa ha rivelato all’utente anonimo che sarebbero partiti per un viaggio. Staremo a vedere che cosa accadrà a Marta e se la redazione di Temptation Island agirà in qualche modo.