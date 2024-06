“Andavano a letto fino a…”, una coppia di Temptation Island a rischio squalifica: arriva la segnalazione | Lui ha un’altra fuori ed è…

Arriva una segnalazione davvero tosta riguardo una coppia di Temptation Island, pare che lui abbia una relazione con un’altra fuori.

Temptation Island sta per cominciare: giovedì 27 giugno ricomincia il reality sulle coppie a rischio di “scoppio”. I telespettatori sono già pronti a scoprire chi resisterà alle tentazioni e chi invece si lascerà andare.

I fan del programma hanno già avuto pane per i loro denti: pochi giorni fa è arrivata una segnalazione incredibile riguardo una delle coppie in entrata che sta facendo molto discutere.

Sembra infatti che lui abbia una relazione con un’altra e che la coppia abbia mentito: la squalifica quindi è pronta per loro, e i telespettatori non stanno aspettando altro, almeno a giudicare dal sentimento condiviso sui social.

Ma chi è la coppia dello scoop? Ormai da giorni non si parla d’altro che del loro comportamento sleale e ormai la decisione sembra essere stata presa. Il programma inizia subito col botto.

Le nuove coppie

Ancora è difficile dare un giudizio esatto sulle nuove coppie, ma le loro presentazioni hanno già acceso la scintilla nei telespettatori e le discussioni sono cominciate. Sull’Isola ci saranno Siria Pingo e Matteo Vitali, di Massa Carrara; Jenny Guardiano e Tony Renda da Catania; Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti da Vasto; Martina De Ioannon e Raul Dumitras da Roma; Gaia Vimercati e Luca Bad da Riccione; Lino e Alessia da Napoli; infine, Alex Petri e Vittoria Bricarello da Torino.

Proprio quest’ultima coppia è protagonista di uno scoop incredibile che potrebbe cambiare drasticamente il percorso nel programma. I due sono a rischio squalifica per un fatto gravissimo; tutta colpa di Alex.

Scandalo a Temptation Island

Ancora prima dell’inizio della trasmissione, ecco lo scandalo che sta facendo discutere così animatamente i telespettatori: Matteo Diamante, ex concorrente del GF Vip, ha rivelato che Alex starebbe frequentando da ben tre anni una sua amica; inoltre, il ragazzo ha festeggiato il compleanno e non avrebbe nemmeno invitato Vittoria, una cosa molto strana in una coppia. A destare ulteriori sospetti sul loro rapporto ci sarebbe anche l’atteggiamento molto misterioso di Alex, il quale secondo Diamante starebbe nascondendo qualcosa.

Lui e Vittoria, quindi, avrebbero mentito alla redazione dicendo di essere una coppia quando invece sarebbe in crisi già da molto tempo. Diamante ha sottolineato che il loro comportamento è irrispettoso nei confronti sia della redazione, che delle altre coppie che soprattutto del pubblico. A quanto pare i due non si farebbero nemmeno vedere in giro insieme, quindi la loro storia sarebbe inesistente. Se la redazione dovesse scoprire qualcosa e approfondire, i due potrebbero seriamente rischiare la squalifica. Scopriremo sicuramente di più nella prima puntata del reality.