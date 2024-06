Lutto Temptation Island, “Ciao amore mio, fai buon viaggio” è successo pochissime ora fa | Ci si stringe intorno alla famiglia

Lutto Temptation Island, la notizia di pochissime ore fa che gela tutti. Se n’è andata e il messaggio di cordoglio spezza il cuore.

L’attesissimo reality show estivo di Canale 5 sta per cominciare ma quest’anno la nuova stagione di Temptation Island inizierà con toni decisamente cupi e amari. Il prossimo 27 giugno parte la nuova edizione ma un improvviso e devastante lutto ha lasciato senza parole i fan del programma. A pochi giorni dall’inizio dello show veniamo alla scoperta di questa nefasta e tragica notizia.

“Ciao amore mio, fai un buon viaggio”, queste sono state le parole che la persona colpita da questo tremendo lutto ha usato per salutare una parte della sua vita che adesso non c’è più. Il lutto inaspettato è stato comunicato via social dal diretto interessato e subito i suoi follower hanno inviato numerosissimi messaggi di cordoglio.

La tragica notizia è arrivata poche ore fa e a comunicarla al popolo del web è stato Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island che si visto portare via la donna più importante della sua vita. In queste settimane, Bisciglia era in giro per i programmi tv a promuovere l’imminente inizio della nuova edizione di Temptation Island mostrando molta trepidazione e gioia a riguardo.

Una felicità che, però, è stata smorzata all’improvviso poche ore fa quando la donna della sua vita gli è stata strappata via senza remore. Filippo Bisciglia è stato colpito da un dolore profondo che non riuscirà mai a superare, solo a conviverci. Tra meno di una settimana inizia il programma e ci si chiede come potrà condurlo afflitto da tanto dolore.

Il lutto di Bisciglia

Probabilmente il lavoro aiuterà Bisciglia a distrarsi e a non pensare alla ferita profonda nel suo cuore inflitta dalla perdita della donna più importante della sua vita. Nel post pubblicato sui social, il conduttore ha annunciato la notizia con scatti che lo ritraggono assieme a lei in varie fasi della sua vita.

Una foto recente, una dove è più giovane e bacia la guancia della donna e un’altra dove Filippo è solo un bambino che, assieme a lei, fa un bagnetto al mare. Scatti toccanti che dimostrano come Bisciglia sia sempre stato legato a questa donna che lo ha cresciuto inondandolo di amore e affetto. Purtroppo, però, poche ore fa l’uomo si è visto costretto a dire addio alla sua adorata nonna.

Le reazioni dei social

Lo scorso febbraio, nonna Vilma aveva compiuto 100 anni ma poche ore fa si è spenta lasciando un’enorme voragine nel cuore di Filippo Bisciglia. Durante il corso della sua carriera e delle sue interviste, il conduttore ha espresso più volte il suo amore verso la nonna e di come sia stato felice di crescere con lei.

Adesso che la donna non c’è più, per Filippo Bisciglia si apre un capitolo devastante della sua vita perché dovrà abituarsi all’assenza di una figura che è sempre stata presente per lui. Iniziare la nuova edizione di Temptation Island con la morte nel cuore non sarà facile ma, forse, potrebbe risultare utile per distrarsi e non pensare al dolore. Almeno per un po’.