Chiara Ferragni, ha appena risposto per le rime a Fedez: quello che ha scoperto è terribile | Parole gravi

Adesso Chiara Ferragni sembra arrivata al limite e risponde per le rime a Fedez, le parole che non ci si aspettava.

Da quando è successo del PandoroGate sembra ormai passata una vita, eppure si tratta solamente di sei mesi, ma in questo lasso di tempo la vita di Chiara Ferragni è stata talmente rivoluzionata che non sembra nemmeno più possibile paragonarla alla persona che era prima che tutto accadesse.

Quella che era partita come un’inchiesta su una presunta ‘truffa’ ai danni dei consumatori e segnalata da Selvaggia Lucarelli che da anni portava avanti la sua ricerca di informazioni, si è trasformata, non solo in una multa gravosa per la famosa Infuencer, ma anche per la rovina della sua vita in coppia.

Adesso scopriamo che Fedez ha avuto anche dei trascorsi con la modella e influencer Taylor Mega, con la quale ormai avrebbe chiuso la storia ma che sembra aver portato non pochi problemi. Non solo Megan è la ex fidanzata di Tony Effe, con cui si sice che Chiara abbia una storia.

Ma quando lei lo ha scoperto sono iniziati i dissing, Chiara le ha tolto il segui da Instagram e lei ha postato un’immagine con una maglietta che riportava la scritta ‘sentiti ridicola’, riferimento più che palese al famoso abito indossato da Ferragni al Festiva di Sanremo.

Parole dolorose nei confronti di Fedez

Come se tutto questo non bastasse, la trama si infittisce ancora di più perché proprio in queste ore Federico ha annunciato di voler fare una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato (anche se da anni ne parlava in modo ironico anche nel suo ex podcast Muschio Selaggio). Dopo la rottura con Chiara pare non aver più freni.

Durante un’intervista con Giuseppe Cruciani a La Zanzara ha comunicato a tutti di aprire ufficialmente un suo canale di OnlyFans, il famoso social diventato molto popolare soprattutto per i contenuti espliciti e vietati ai minori. Chiara non ha preso bene queste ultime scelte.

Fedez su OnlyFans e Chiara gli risponde per le rime

Sulla questione OnlyFans Fedez è stato piuttosto chiaro anche se non ha svelato ogni minimo dettaglio, a proposito di questa nuova iniziativa ha affermato di aver appena chiuso un contratto con ‘i ragazzi di OnlyFans in America’, mentre tutti gli dicono di doversi ripulire l’immagine lui fa una delle mosse più controcorrente, come proprio lui specifica.

Ma aggiunge anche che non ci saranno contenuti espliciti, infatti in America viene usato da moltissime persone famose per mostrare cose private loro senza entrare mai in contenuti per adulti e quindi questo probabilmente sarà il filone che prenderà anche Federico. Nel frattempo Chiara, dopo queste ultime notizie davvero raggelanti ha pubblicato una storia molto esplicita, le parole del testo della canzone di Coez “Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi” sembrano totalmente riferiti proprio al suo ex marito. Una situazione che sembra diventerà sempre più assurda.c