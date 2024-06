Fedez ha perso, “Condannato a pagare le…” dopo la persecuzione il giudice lo affossa: danno psicologico molto grave | Nessun risarcimento

Fedez ha perso la causa ed è stato condannato dal giudice, adesso deve pagare, ma i danni sono molto più gravi di quello che sembra.

In un caso che ha suscitato grande interesse e dibattito nell’opinione pubblica, il noto rapper italiano Fedez è stato condannato dal tribunale. La sentenza ha stabilito che Fedez deve pagare una somma significativa come risarcimento, ma le conseguenze della decisione legale si estendono ben oltre l’aspetto finanziario.

La parte lesa ha sostenuto che alcune dichiarazioni pubbliche del rapper hanno causato danni alla sua reputazione e alla sua morale. Nonostante le difese di Fedez, il tribunale ha emesso una sentenza sfavorevole al cantante.

Fedez dovrà pagare una somma che, sebbene non specificata nei dettagli pubblici, è stata descritta come “significativa”. Tuttavia, per una personalità come Fedez, che ha costruito un impero economico tra musica, social media e imprenditoria, l’aspetto finanziario è solo la punta dell’iceberg.

La condanna ha avuto un impatto immediato sulla reputazione di Fedez. La sua immagine pubblica, già soggetta a scrutinio costante, ha subito un duro colpo. I media e i social network sono esplosi di commenti e reazioni, con opinioni divise tra chi difende il rapper e chi lo critica aspramente. Questo caso ha alimentato il dibattito su temi come la libertà di espressione, la responsabilità delle figure pubbliche e il potere dei media.

Naike Rivelli e la persecuzione giudiziaria di Fedez

Naike Rivelli ha recentemente condiviso la sua lunga e travagliata esperienza di persecuzione giudiziaria da parte di Fedez, durata ben sei anni. Tutto ebbe inizio nel 2018, quando Chiara Ferragni, in occasione del compleanno del marito Fedez, decise di organizzare una festa sorpresa all’interno di un supermercato Carrefour. Durante questa celebrazione, i partecipanti si comportarono in modo discutibile, giocando con il cibo e causando disordine nel negozio. Le immagini della serata, subito condivise sui social, suscitarono una forte reazione negativa da parte del pubblico.

Fedez e Chiara Ferragni furono sommersi da critiche e insulti per quella che venne percepita come una manifestazione di spreco e mancanza di rispetto, soprattutto in un periodo in cui molte persone faticavano a permettersi beni di prima necessità. Nel tentativo di giustificarsi, Fedez dichiarò sui social che tutto il cibo utilizzato durante la festa sarebbe stato donato in beneficenza. Tuttavia, questa spiegazione non riuscì a placare la polemica.

Sei anni di battaglie legali

Naike Rivelli, già critica nei confronti della coppia, pubblicò su Twitter un commento che esprimeva il suo sdegno per lo spreco di cibo e per il comportamento poco rispettoso mostrato durante la festa. La situazione degenerò quando Fedez decise di denunciare Naike per diffamazione. Nonostante due richieste di archiviazione da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, Fedez insistette con una terza opposizione, che venne nuovamente archiviata. Non soddisfatto, Fedez avviò un’azione civile contro Naike, chiedendo un risarcimento di 100.000 euro. Questa causa civile, durata quattro anni, si è conclusa solo pochi giorni fa con una sentenza favorevole a Naike Rivelli.

Il giudice ha stabilito che le frasi di Naike non erano diffamatorie, ma espressione legittima di critica in un contesto di forte indignazione pubblica. Fedez è stato condannato a pagare le spese legali di Naike. Nonostante questa vittoria legale, Naike ha espresso il suo dolore per lo stress subito durante questi sei anni di battaglie legali. Ha sottolineato come, dal punto di vista economico, non riceverà alcun risarcimento per le spese legali sostenute nei procedimenti penali e come, nel procedimento civile, non sia previsto alcun risarcimento morale per il danno subito. Naike ha anche criticato l’abuso delle querele e dei procedimenti giudiziari da parte di persone ricche e influenti come Fedez, che possono permettersi di perseguire legalmente chiunque senza subire conseguenze significative sul loro patrimonio.