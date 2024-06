Rosita Celentano, “Uno schiaffo, io ti rovino” questo non è amore: la confessione dolorosa dopo la chiusura turbolenta | Un colpo secco

Rosita Celentano ha deciso di parlare senza freni di quello che ha subito, questo non è amore quando di mezzo ci sono questioni così gravi.

Rosita Celentano, celebre figlia del leggendario Adriano Celentano, ha recentemente fatto un’apparizione memorabile a “Verissimo” insieme alla cugina Alessandra. Durante l’intervista, Rosita si è lasciata andare a confessioni importanti e rivelatorie, toccando temi profondamente personali e mettendo in luce gli aspetti più turbolenti della sua vita privata.

La famiglia Celentano è una delle più rinomate nel panorama dello spettacolo italiano, e Rosita ha sempre vissuto sotto i riflettori a causa del peso del suo cognome. Questo aspetto ha avuto un impatto significativo sulle sue relazioni personali. Durante l’intervista a “Verissimo”, Rosita ha parlato apertamente di quanto l’invadenza dei media e la pressione derivante dal suo famoso cognome abbiano influenzato la sua vita sentimentale.

“Io ho molto patito il fatto di avere un cognome importante o il fatto che i paparazzi venivano davanti a scuola. Soffrivo molto questa invadenza e le luci della ribalta. Quindi, mi sono detta ‘O vado a vivere all’estero o imparo a convivere con questa cosa’, alla fine ho scelto la seconda opzione”, ha rivelato con una sincerità disarmante.

Rosita si è concentrata soprattutto sulla sua vita privata, caratterizzata da alti e bassi, e ha parlato di una relazione particolarmente tossica che ha segnato profondamente il suo percorso. Ha deciso di parlare senza filtri di quello che ha subito: ciò che ha passato non è e non assomiglia all’amore poiché di mezzo ci sono questioni così grave, fisiche e addirittura “schiaffi”. La sua testimonianza ha evidenziato il coraggio necessario per affrontare e superare momenti difficili.

La relazione tossica e la vita da single

Una delle rivelazioni più forti è stata quella relativa al tradimento che ha vissuto per nove mesi con la stessa persona. Rosita ha condiviso: “Io ho tradito e l’ho fatto per nove mesi con la stessa persona. In quel frangente ho capito che era una relazione tossica. Gli dissi ‘basta uno schiaffo e ti rovino’ perché lui aveva famiglia. Era una storia che non andava bene, è stato un momento di fragilità, poi, questa cosa è durata tre anni. Penso che comunque sia fondamentale dare retta al proprio istinto”. Questa esperienza l’ha segnata profondamente, ma le ha anche insegnato a riconoscere e evitare relazioni dannose.

Attualmente, Rosita è single e ha riflettuto sul suo percorso sentimentale con una nota di ironia. “Facendo mente locale ho scoperto che mi hanno sempre fatto le corna. Ho capito che sono fatta per essere ‘zitella’. Da cinque anni ho chiuso la boutique (ride, ndr). Sto imparando a prendere le delusioni come delle opportunità, specie per quanto riguarda la vita sentimentale“, ha detto con un sorriso, mostrando la sua capacità di trasformare le difficoltà in occasioni di crescita personale.

Un’intervista “cruda”

L’intervista ha messo in evidenza non solo le sfide personali affrontate da Rosita, ma anche la sua forza e resilienza. Ha parlato apertamente della sofferenza derivante dall’essere costantemente sotto i riflettori e di come ha imparato a convivere con la notorietà. Nonostante tutto, Rosita ha scelto di restare in Italia e affrontare le sfide con coraggio, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita.

Il momento più toccante chiaramente quando ha menzionato quel brutto capitolo della sua vita caratterizzato tar tradimenti e bugie che l’hanno portata ad allontanarsi anche dal concetto di amore. Insomma, la partecipazione di Rosita Celentano a “Verissimo” è stata un momento di grande intensità emotiva, in cui ha condiviso aspetti profondi e spesso dolorosi della sua vita.