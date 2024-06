Francesco Chiofalo, primo riscontro dall’ospedale: “Gravità della situazione…”: dopo l’operazione e la corsa in ospedale | Brutte notizie

Francesco Chiofalo è tornato alla ribalta per la decisione di cambiare colore degli occhi, ma dopo l’operazione qualcosa è andato storto.

In questi giorni non si parla d’altro: cheratopigmentazione, ovvero un delicato e costosissimo intervento chirurgico per cambiare il colore dei propri occhi. Un personaggio dello spettacolo che si è sottoposto a questa operazione chirurgica, uno tra i primissimi, è Francesco Chiofalo, fidanzato di Drusilla Gucci ed ex concorrente di diversi programmi tv.

Lo scorso mese Chiofalo si è deciso a passare dal marrone delle sue iridi ad un azzurro molto chiaro e i suoi amici, conoscenti e familiari hanno espresso pareri contrastanti, così come il popolo del web l’ha inondato di commenti non proprio lodevoli. In molti, infatti, si sono detti stupiti della sua scelta dato che si tratta di un’operazione non ancora del tutto sicura e con le conseguenze non molto chiare, perché si pratica da solo 10 anni.

Tuttavia, Francesco era felicissimo di poter dire addio ai suoi odiatissimi occhi scuri per dare il benvenuto ai tanto bramati occhi chiari. Una scelta difficile che, però, l’ex concorrente di La Pupa e il Secchione ha voluto fare per un mero motivo di estetica. Adesso, però, la vanità gli si è ritorta contro perché le sue condizioni di salute sono molto gravi.

Poche ore fa, Chiofalo è finito in ospedale ricoverato d’urgenza a causa dell’operazione agli occhi fatta settimane fa. La gravità della situazione è allucinante perché Chiofalo è finito in pronto soccorso ed è stato anche ricoverato a causa di una cecità temporanea, seguita anche da un attacco epilettico, molto probabilmente causati dall’operazione per il cambio del colore degli occhi.

Le reazioni del web

Drusilla Gucci ha vissuto momenti di terrore perché non riusciva a mettersi in contatto con il suo fidanzato, dato che quando Francesco si è sentito male lei era in aereo da Londra a Firenze e non ha potuto sentire come stava. Dopo svariate prove telefoniche finite male, i due sono riusciti a parlarsi ma è stato tutto inutile perché, come ha dichiarato la Gucci, Francesco era in uno stato confusionale.

Il popolo del web non si è detto d’accordo con la decisione di Chiofalo a cambiarsi il colore delle sue iridi a rischio di mettere a repentaglio la sua vista, anche per sempre. Andare sotto i ferri e spendere delle cifre astronomiche (circa 11.000 euro) solo per un fattore estetico ha fatto infervorare i suoi fan e non solo.

La reazione della madre

Tra gli infiniti commenti che l’operazione di Francesco Chiofalo ha ricevuto, uno in particolare si è rivelato essere quello più aspro, duro e irreversibile. Stiamo parlando della reazione che la madre di Chiofalo ha avuto nel momento in cui ha scoperto che il figlio si sarebbe sottoposto all’operazione per cambiare il colore degli occhi.

Sua madre gli ha detto di non volerlo più vedere spinta, molto probabilmente, dalla paura che ha provato per il figlio a saperlo sotto i ferri per un’operazione tanto delicata quanto ancora incerta e pericolosa. Staremo a vedere quali altre conseguenze ci saranno a seguito della cheratopigmentazione e se altri VIP o gente comune ne farà uso. Lo stesso però ha confermato che il ricovero in ospedale di questi giorni non è legato al cambio di colore degli occhi ma, pare, aver avuto un attacco epilettico.