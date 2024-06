Gigi D’Alessio, finalmente arriva la proposta di matrimonio: lo hanno fatto davanti a tutti per la gioia dei fan | Quando le nozze

Finalmente è arrivata la proposta di matrimonio, Gigi D’Alessio pieno di gioia per un momento di grande tenerezza. Quando le nozze.

Grandissima emozione per Gigi D’Alessio: il cantante napoletano è diventato protagonista di un gesto dolcissimo, una proposta di matrimonio che ha fatto commuovere il pubblico.

È accaduto durante il suo concerto in Piazza del Plebiscito domenica 16 giugno, un momento indimenticabile per tutti i fan del cantante che ora non vedono l’ora di sapere la data del matrimonio.

Un’emozione unica fare la proposta davanti a tutto quel pubblico, qualcosa che sarà impossibile da eguagliare con altri gesti. Ancora una volta il cantante e la sua Napoli hanno commosso.

Il video della proposta gira da giorni sui social e gli utenti stanno commentando augurando il meglio agli sposi. Finalmente, dopo anni, i due faranno il grande passo e i loro fan non potrebbero essere più contenti.

I concerti di Gigi D’Alessio

Otto concerti per un totale di 100.000 spettatori: i numeri di Gigi D’Alessio ormai non stupiscono più considerando la sua fama incredibile, ma sono comunque da lasciare a bocca aperta. Durante le serate il cantante napoletano è stato raggiunto da tanti ospiti, compreso Carmine Recano di Mare Fuori che ha fatto impazzire il pubblico.

Insieme al cantante si sono esibiti amici artisti come Annalisa, Boomdabasg, Clementino, Elodie, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, i The Kolors e Umberto Tozzi. Una vera e propria festa a cui non si poteva mancare. Per di più c’è stato un momento di altissima emozione che ha commosso tutti quanti: una proposta di matrimonio coi fiocchi. Impossibile non piangere.

La proposta di matrimonio

Durante il concerto del cantante napoletano in Piazza del Plebiscito a Napoli, Alessio La Padula, ex ballerino di Amici, ha fatto un gesto meraviglioso di fronte a tutti: in accordo con il cantante, col quale è molto amico, ha portato sul palco la sua ragazza Camilla e le ha chiesto di sposarlo di fronte a tutti. I due stanno insieme molti anni e il ballerino ha deciso di coronare il loro sogno d’amore con una proposta coi fiocchi, di fronte alle migliaia di persone che stavano assistendo al concerto, sia in presenza che a casa.

Così Gigi D’Alessio ha in qualche modo dato “la sua benedizione” ai due e gli ha anche dedicato una bellissima canzone al pianoforte. I fan del ballerino si sono congratulati con la coppia e hanno ringraziato il cantante per aver reso ancora più romantico e unico il momento. Al momento non sappiamo ancora la data del matrimonio: la proposta c’è stata pochissimi giorni fa e i due sono ancora molto emozionati. Sicuramente vi terremo aggiornati.