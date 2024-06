“È condannata…”, la fidanzata incinta di Corona in grossi guai: arriva la segnalazione spaventosa dopo la denuncia | Racconto drammatico

Una situazione davvero terribile quella descritta dalla fonte interna, la fidanzata incinta di Fabrizio Corona sembra essere in ‘pericolo’.

Fabrizio Corona è di nuovo al centro della bufera gossip dopo le ultime notizie: sembra che la sua fidanzata sia in pericolo, e proprio per colpa dell’imprenditore.

Lei si chiama Sara Barbieri ed è 26 anni più giovane di lui, ma i due sembrano essere innamoratissimi, tanto che adesso stanno aspettando una bambina. Il parto è previsto intorno a Natale.

Ma intorno a questa notizia gioiosa c’è purtroppo un’aurea di pericolo: a dirlo è Alessandro Rosica, uno degli esperti di gossip più seguito. La situazione è talmente disastrosa, spiega, che servirebbero gli assistenti sociali, ma nessuno sta intervenendo.

La segnalazione è spaventosa e potrebbe finire male per Fabrizio Corona, almeno secondo il sentimento comune. Ma cos’è successo? Sara e la nuova bimba potrebbero rischiare davvero molto.

Denuncia scioccante

Non è la prima volta che si parla del fatto che la relazione tra Corona e Sara non sia così tanto sana come sembra da fuori: neanche un mese fa proprio Rosica aveva pubblicato una foto di un referto del pronto soccorso proprio di Sara Barbieri. La diagnosi, si leggeva, era trauma da aggressione: la donna aveva inviato la foto all’Investigatore Social nella speranza di trovare aiuto e denunciare i comportamenti aggressivi del compagno, ma non aveva poi sporto denuncia effettiva alle autorità.

L’ipotesi, secondo Rosica, è che Sara non abbia il coraggio di farlo, ma sarebbe costretta in questo caso a continuare a subire molestie dal suo compagno. Una situazione davvero terribile che, sembra assurdo, è peggiorata ancora: secondo gli ultimi scoop, Sara sarebbe nuovamente in pericolo e con lei anche la sua bambina.

La fidanzata di Corona è in pericolo?

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Rosica, la fidanzata di Corona sarebbe di nuovo in pericolo e con lei anche sua figlia. Da giorni circola una foto su Instagram dove l’imprenditore è insieme alla sua compagna e sta fumando una sigaretta. Molti utenti hanno fatto notare che si tratta di un gesto molto irrispettoso per la donna e per la figlia che dovrà nascere, e Rosica ha sottolineato che questo potrebbe essere l’ultimo dei problemi della coppia, considerato come Corona ha trattato il suo primo figlio e la sua attuale fidanzata.

Carlos Maria, il figlio avuto con Nina Moric, non ha vissuto una vita tranquilla: oltre ad essergli stata diagnosticata una psicosi transitoria acuta, il ragazzo è cresciuto quasi senza un padre e ha dovuto vedere il suo genitore in carcere. Il rapporto tra i suoi genitori è sempre stato difficile e questo ha inciso indubbiamente sulla sua vita; ora, secondo Rosica e molti altri utenti, anche la nuova bambina, che potrebbe chiamarsi “Dea Vittoria”, rischia di affrontare momenti molto complessi. La situazione non è semplice e sono in tanti a tenere gli occhi aperti su come potrebbe evolvere.