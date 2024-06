Alfonso Signorini, “Sono tisico” non sta bene e parla di sepoltura: con confessione davanti alle telecamere

Alfonso Signorini non sta bene, “Sono tisico” la confessione davanti alle telecamere e parla persino di sepoltura.

In questo ultimo periodo si è parlato molto di Alfonso Signorini e del fatto che è praticamente sicuro che sarà di nuovo lui il conduttore della prossima edizione del Grande Fratello, facendo agitare le acqua del web dove i commenti al vetriolo non sono di certo mancati. Infatti, la maggior parte degli utenti si è detta stufa di Signorini e della sua conduzione trash e vorrebbe vedere altri al timone del reality show.

Sembra proprio che questa volta le emozioni negative contro una persona abbia avuto effetto perché da qualche giorno è diventato virale un video di Instagram dove il conduttore e giornalista rivela una verità che nessuno si sarebbe mai immaginato di poter sentire dalle sue labbra. Signorini ha detto: “Sono tisico”.

Un’affermazione piuttosto forte che ha gelato il sangue nelle vene delle persone che hanno sempre detto di non sopportarlo e di non volerlo più vedere condurre il GF. Ovviamente, nessuno augurerebbe mai ad un’altra persona un male del genere ma Alfonso Signorini l’ha ammesso e ha anche parlato di sepoltura.

Un argomento spiazzante che il presentatore non si è vergognato ad affrontare anche davanti alle telecamere e la notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Conoscendo Signorini, però, possiamo sospettare che sia una sorta di scherzo o ironia e che le sue affermazioni siano state solo una battuta di pessimo gusto.

La vicenda

L’affermazione di Alfonso Signorini riguardo all’essere tisico era una battuta fatta durante la registrazione di una breve clip fatta da Valentina Modini durante una cena tra personaggi dello spettacolo. A quanto pare il luogo aveva l’aria condizionata piuttosto alta e Valentina ha sottolineato come Alfonso avesse indossato uno scialle come farebbe una “sciura”.

Accettando e rispondendo al gioco, il giornalista ha affermato di avere freddo e di essere preoccupato per la sua cervicale ed è per questo motivo che ha indossato lo scialle. Mentre esponeva le sue argomentazioni, a Signorini è scappato un colpo di tosse e la Mondini ha sottolineato come il conduttore si fosse già ammalato. La risposta di Signorini è stata: “Sono tisico”, ovviamente detta in modo scherzoso.

La morte è dietro l’angolo

Tuttavia, il conduttore del Grande Fratello non si è limitato soltanto a citare, scherzando, una tremenda malattia ma ha anche deciso di fornire una perla di saggezza andando a citare un antico proverbio. Signorini ha affermato: “Aria di fessura porta alla sepoltura” sottintendendo che gli spifferi d’aria possono farci ammalare in modo anche grave.

Questa è una breve clip dai toni beffardi e scherzosi dove Alfonso Signorini si è prestato per un botta e risposta di battute con Valentina Mondini; quindi, possiamo stare tranquilli che il giornalista è in ottima forma e che è pronto per una nuova conduzione del reality show casalingo più noto di Canale 5 per la gioia di tutti (o quasi).