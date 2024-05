“Non lo può mandare via”, Alfonso Signorini e il ‘ricatto’ a Pier Silvio Berlusconi: “Mi chiese 20 mila euro” | Trapela l’indiscrezione

Trapelata un’indiscrezione pesantissima su Alfonso Signorini, pare che tenga in scacco Pier Silvio Berlusconi, non lo può mandare via.

L’ennesima edizione del Grande Fratello si è finalmente conclusa un paio di mesi fa ma già si parla della prossima edizione e del fatto che alla conduzione rivedremo un volto tanto noto quanto ormai poco gradito dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Alfonso Signorini, presentatore e giornalista che diversi anni è al timone del reality show di Canale 5.

La notizia della sua presenza come conduttore per la prossima edizione del GF è trapelata di recente attraverso un post pubblicato su Instagram da Alessandro Rosico che ha dato la ‘lieta’ notizia. Il popolo del web non si è di certo trattenuto dall’esprimere tutto il suo disappunto nel venire a sapere che ci sarà di nuovo Signorini alla conduzione del reality.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso dell’indignazione dei telespettatori è il motivo per il quale Alfonso Signorini sembrerebbe ancorato al programma di Canale 5. Rosica ha dichiarato che Pier Silvio Berlusconi non lo può mandare via e che preferisce avere meno ascolti piuttosto che sostituirlo con qualcun altro.

Un’indiscrezione ancora più scioccante e pazzesca, sempre proveniente dal post di Alessandro Rosica, rivela che Signorini è una persona che godrebbe della compagnia intima dei ragazzi che poi metterebbe nei suoi show. Non solo: pare che sia necessario essere suoi amici o amici di amici per poterlo anche solo avvicinare e la sua collaborazione con Fabrizio Corona sarebbe inestimabile.

La proposta ‘indecente’

Alessandro Rosica ha anche rivelato che lo stesso Corona gli: “chiese 20 mila euro per entrare” ma ovviamente Rosica non ha ceduto alla proposta. Sembra che sia anche inutile discutere della faccenda con Pier Silvio Berlusconi perché quest’ultimo ha deciso di non toccare Signorini e di lasciargli la conduzione del reality.

Stando a quanto riporta Alessandro Rosica, Alfonso sarebbe intoccabile almeno per ora e quindi non si possono cambiare le carte in tavola. Leggendo queste dichiarazioni, il popolo del web si è infervorito e ha chiesto delle spiegazioni che però non sono mai arrivate. Praticamente tutti si definiscono stufi di questa tv spazzatura ma nessuno fa niente.

I pareri del telespettatori

Alla notizia del ritorno di Signorini come conduttore al GF, gli utenti hanno inforcato la tastiera dei loro PC e smartphone e hanno espresso tutto il loro dissenso per questa decisione. La maggior parte dei commenti esprimono stanchezza e riluttanza nel vedere nuovamente Alfonso Signorini a condurre il Grande Fratello perché sono certi che sarà l’ennesima edizione spazzatura.

Tuttavia, altri utenti suggeriscono come ci sia un solo modo per riuscire a boicottare il programma e il conduttore, vale a dire non guardarlo. Cambiare canale e preferire un’altra trasmissione o un’altra rete farà calare lo share e forse Pier Silvio Berlusconi capirà che questa conduzione non è gradita. Tuttavia, si sa che lo show business ragiona a modo suo e quindi dobbiamo sottostare alle loro decisioni. L’unica arma che abbiamo è il telecomando: usiamolo.