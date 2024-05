Alessia Fabiani, ha paura per i suoi figli: chi è il suo ex marito e la verità sui maltrattamenti | È stato assolto ma…

Alessia Fabiani ha deciso di parlare dopo la denuncia per violenze e l’assoluzione dell’ex marito. Ha paura per i figli.

Durante il corso dell’ultima puntata di La volta buona andata in onda lo scorso 14 maggio su Rai1, la padrona di casa Caterina Balivo ha intervistato una donna dello spettacolo che sta attraversando un periodo della sua vita davvero turbolento ed oscuro. Stiamo parlando della showgirl ed ex letterina Alessia Fabiani che si è raccontata a cuore aperto raccontando anche degli ultimi tremendi eventi.

La soubrette ha rivelato che è entrata nel mondo dello spettacolo grazie a Maurizio Costanzo quando aveva solo 9 anni e da lì in poi non ha mai più lasciato il piccolo schermo. Una vita professionale sempre in salita che l’ha resa la donna di oggi che, però, ha trascorso momenti davvero bui nella sua vita privata.

Parlando degli amori della sua vita, Alessia Fabiani non poteva non parlare dell’ormai ex marito e padre dei suoi figli Fabrizio Cherubini. L’ex modella e l’imprenditore hanno iniziato la loro vita insieme nel 2009 e dopo anni di matrimonio si sono lasciati nel 2017, un anno dopo da quando la donna lo ha denunciato per maltrattamenti e violenze domestiche. Malgrado le prove portate in tribunale dalla Fabiani, Cherubini è stato assolto in primo grado lo scorso febbraio.

Quando Alessia ha scoperto il verdetto della giuria non voleva crederci e non capiva come le sue testimonianze non sono state credute e prese troppo alla leggera. La showgirl ha affermato di aver portato diverse prove contro l’ex marito, come foto, certificati e referti medici ma, a quanto pare, non sono stati di grande aiuto.

La scelta di Alessia Fabiani

Nonostante la decisione del tribunale l’abbia fortemente scioccata, la Fabiani ha deciso di non arrendersi e di continuare a dire la verità riguardo i maltrattamenti e le violenze domestiche subite dall’ex marito Fabrizio Cherubini. Inoltre, Alessia ha anche affermato che desidererebbe sentirsi dire scusa da Fabrizio, parola che non le è mai arrivata.

Oltre all’indignazione e al dolore che l’ex letterina prova per la sconfitta e l’incredulità nei suoi confronti un altro sentimento si sta facendo strada nel suo cuore. Fabrizio Cherubini è stato assolto ma c’è timore per i loro figli, Kim e Keira, una paura espressa anche durante l’intervista con la Balivo di qualche giorno fa.

La paura di Alessia Fabiani

Caterina Balivo ha sottolineato di temere anche per il futuro dei figli di Alessia Fabiani e di come sia importante tutelare i minori, soprattutto in situazioni del genere. L’attenzione della Balivo si è focalizzata sui dettagli della disputa legale che circolano liberamente in rete e che potrebbero traumatizzare i figli.

Bisogna fare molta attenzione riguardo a questo tipo di situazioni, soprattutto se possono venire coinvolti anche dei minori. Alessia Fabiani si è detta d’accordo con la Balivo e ha dichiarato si sarebbe sentita meglio se il suo ex marito le avesse chiesto scusa per il modo in cui l’ha trattata negli ultimi anni di matrimonio.