Pestaggio Iovino, sono trapelate le foto: Fedez aveva detto “Io non c’ero” ecco perché ha mentito | Adesso cosa può dire?

Anche se gli avvocati di Fedez e Iovino hanno trovato un accordo la spedizione punitiva c’è stata e sono anche uscite le foto.

Continuano le discussioni sul pestaggio ai danni di Iovino in cui Fedez sarebbe stato coinvolto: le ultime notizie parlano di un accordo tra i legali dei due per evitare la denuncia ai danni del rapper.

La prima cosa che viene da pensare è ovviamente che, se c’è stato un accordo, evidentemente il rapper ha qualcosa che vuole tenere nascosto per paura di un procedimento legale.

Eppure il cantante nega con forza qualsiasi coinvolgimento nella rissa, attaccando la stampa italiana e accusandola di volersela prendere a tutti i costi con lui.

Le foto però raccontano un’altra storia, una in cui Fedez è colpevole e che spiegherebbe il perché dell’accordo legale che impone a Iovino di rinunciare a qualsiasi azione penale nei confronti del rapper.

La rissa in via Traiano

Più che di una rissa si tratta di una vera e propria aggressione, visto che Iovino è stato raggiunto da 9 persone ed è stato colpito ripetutamente, senza che riuscisse a difendersi. Tra queste persone ci sono alcuni Ultrà del Milan e, a quanto pare, anche Fedez. Il rapper si trovava nello stesso club in cui stava passando la serata il personal trainer e, a causa di qualche parola troppo, è scoppiata la rissa.

Non contento, il gruppo di Fedez ha seguito con un minivan Iovino per chiudere la questione, picchiandolo in strada. Il caso ha voluto che ci fossero delle telecamere proprio in quella zona che hanno ripreso la vicenda, incastrando il rapper e i suoi amici. Le forze dell’ordine stanno ancora analizzando i video, ma a giudicare dalle notizie trapelate non ci sono dubbi che nelle immagini ci sia proprio il cantante, anche se lui continua a negare.

Fedez nei video del pestaggio

Fedez aveva partecipato al Salone del Libro di Torino per parlare di salute mentale e, visto che la notizia del pestaggio era freschissima, la domanda sulla sua presenza è inevitabilmente emersa. Il rapper si è subito agitato spiegando che lui non era presente: “Io non c’ero e dalla telecamera non si vede niente” aveva affermato con veemenza, attaccando il giornalista che aveva fatto la domanda. Il cantante aveva anche detto che, visto che non c’era alcun referto, allora il reato non sussisteva, o perlomeno non c’erano gli estremi per sporgere denuncia.

I video delle telecamere però raccontano una storia diversa e, stando alle rivelazioni degli inquirenti, Fedez è presente durante il pestaggio ed è persino colui che dà inizio alla rissa. Anche il fatto che il rapper e Iovino siano giunti a un accordo economico per chiudere la questione non fa che confermare il fatto che il rapper era presente e ha bisogno di liberarsi del problema il prima possibile. I video sono ancora sotto indagine e presto verrà espressa la sentenza definitiva; nel frattempo, Fedez deve fare i conti con le evidenti bugie che ha raccontato.