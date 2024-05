Angelina Mango, canta nuda e il pubblico non gradisce: ecco come si è presentata | “Esempi sbagliati”

Angelina Mango finisce nuovamente nel ciclone delle polemiche dopo essersi presentata sul palco in queste condizioni.

Nella finale del serale di Amici andata in onda lo scorso 18 maggio abbiamo scoperto chi ha vinto questa edizione del talent show di Canale 5. A portarsi a casa la vittoria è stata la cantante Sarah Toscano, scatenando diversi commenti sui social che asseriscono la tremenda somiglianza con Angelina Mango e sostengono che c’erano ballerini che meritavano la vittoria al posto suo.

A proposito di Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024 non poteva di certo mancare durante la finale del programma condotto da Maria De Filippi che l’ha lanciata nel mondo della musica un anno fa circa. Proprio per omaggiare la trasmissione, l’artista si è presentata per cantare alcuni suoi brani ma secondo molti poteva benissimo restare a casa.

La cantante si è presentata sul palco di Amici sfoggiando delle mise a dir poco audaci che non hanno trovato consenso tra i telespettatori. La Mango si è presentata alla finale di Amici per fare un medley delle sue canzoni e per lanciare il suo nuovo singolo intitolato Melodrama sfoggiando un look che ha lasciato tutti senza parole.

Per la parte del medley, Angelina ha indossato una tutina aderente nera con dei disegni che lascia poco all’immaginazione per quanto è incollata al corpo della cantante. Ma a suscitare l’indignazione, la rabbia e la noia nel pubblico a casa è stata la mise che Angelina Mango ha deciso di indossare per cantare il suo ultimo singolo.

Il popolo del web contro il look della Mango

Leggendo i vari commenti del post relativo alla finale di Amici pubblicato su Instagram vediamo come praticamente tutti gli utenti siano rimasti delusi dal voltafaccia fatto dalla cantante tra il periodo dei suoi esordi e adesso. Infatti, all’inizio Angelina si è mostrata come una ragazza timida ma ora non c’è più traccia di quella timidezza e lo dimostra con i suoi abbigliamenti.

Diversi commenti esprimono il disappunto sulla scelta del look adottato dall’artista e sottolineano come non ci sia bisogno di denudarsi per poter cantare bene. Un utente si chiede se la voce non esce se non ci si mette nudi mentre un altro asserisce che la tv e i social di oggi stanno dando esempi sbagliati.

Una mise esagerata

Il look di Angelina Mango più criticato dal popolo del web è quello che ha sfoggiato durante il suo singolo inedito Melodrama. La cantante si è presentata praticamente in mutande e reggiseno, entrambi color bordeaux. In molti si sono detti stufi di vedere sempre più cantanti esibirsi praticamente nudi e non riescono a capire perché lo facciano.

Un utente del web ha ipotizzato che gli artisti di oggi prendono ad esempio le pop star americane che sfoggiano look succinti e sfavillanti, ma la maggior parte dei commenti sono altamente negativi e dimostrano come le persone ‘comuni’ sono sempre più stufe ed annoiate di vedere oscenità ed esagerazioni inutili.